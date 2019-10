Logra la casa de tus sueños con una reforma integral

En Just Reformas son especialistas en este tipo de obras, renovando y optimizando las estancias con la mejor calidad, rapidez y precio Viernes, 11 octubre 2019, 09:34

Encontrar una vivienda a nuestro gusto no es nada sencillo. Localización, condiciones del inmueble y precio son tres condicionantes que intervienen a la hora de realizar esta importante adquisición.

Aunque hace unos años la obra nueva era la primera opción para la mayoría de los compradores, tras la crisis han quedado demostradas las posibilidades que ofrece adquirir un inmueble de segunda mano y realizar en ella una completa reforma.

«La gente ha entendido que es mejor comprar una vivienda que se ajuste más a su bolsillo, invertir en una reforma integral que la actualice y adapte a su gusto y necesidades, y conseguir casas superiores y más económicas», explica David González, gerente de Just Reformas.

Del mismo modo, cuando no se trata de una nueva adquisición sino del domicilio habitual o una herencia, una buena reforma permite «re-enamorarse de la vivienda», mejorando los espacios y optimizando las estancias.

No obstante, el principal problema que presenta esta opción es dar con la empresa que realice las obras con seriedad y ajustándose a plazos y presupuestos.

En Just Reformas son especialistas en la reforma integral de viviendas y locales. Esta empresa malagueña se encarga de estudiar al milímetro todas sus posibilidades, convirtiéndolo realmente en una solución pensada para quienes lo habitan.

Para ello, la organización cuenta con un equipo de profesionales de primera, con arquitectos, aparejadores y operarios especializados que se encargan de asesorar y dar un servicio exclusivo al mejor precio.

Además, en Just Reformas ofrecen un servicio de diseño 3D para que los clientes puedan comprobar, de antemano y sin sorpresas, el resultado de los trabajos.

Calidad y compromiso

Una de las señas de identidad de Just Reformas es su apuesta por la minuciosidad y el detalle, ofreciendo un estudio exhaustivo, memoria de calidades, una planificación temporal ajustada y realista, y un presupuesto cerrado en el que no caben sorpresas desagradables. «En Just Reformas, hacemos lo que decimos. Esto es una filosofía en la empresa», explica González.

Otro de los pilares de la empresa es su comunicación con el cliente, sencilla y certera. «Nosotros decimos las cosas tal y como son, y eso la gente lo agradece porque es un sector en el que se tiende a 'maquillar' muchas cuestiones para ganar clientes y eso acaba pasando factura», apunta el gerente.

Por ello, Just Reformas se ha convertido en un referente en reformas integrales para viviendas, locales comerciales, restaurantes, oficinas o tiendas, avalado por la confianza de sus clientes.

