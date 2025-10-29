El futuro del alquiler vacacional se escribe en Cubo's Owners Summit 2025, conectando tecnología y turismo sostenible

La segunda edición de Cubo's Owners Summit, organizada por Cubo's Holiday Homes, reunió el pasado viernes en el Teatro Antonio Gala de ... Alhaurín el Grande a más de 450 propietarios de alojamientos turísticos, autoridades institucionales y representantes de las principales plataformas del sector turístico. El encuentro se consolidó como un espacio de celebración de logros, presentación de innovaciones tecnológicas y reforzamiento de alianzas estratégicas, así como de análisis del futuro del alquiler vacacional en la provincia de Málaga, especialmente en los municipios de interior.

La apertura institucional estuvo marcada por la presencia de destacados representantes públicos, entre ellos Anthony Bermúdez, alcalde de Alhaurín el Grande; Toñi Ledesma, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga; María Rosa Morales, delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Durante su intervención, Juan Cubo, CEO de Cubo's Holiday Homes, repasó los pilares estratégicos que han sostenido el crecimiento de la compañía, entre los que destacó la adaptación constante a los cambios normativos y de mercado, alianzas estratégicas con plataformas como Booking.com, Airbnb o VRBO, la inversión en tecnología a través de partners clave como Avantio, Beyond o Roomonitor, la implementación de nuevas herramientas digitales e inteligencia artificial, la transparencia con los propietarios y la profesionalidad y solidez del equipo humano como principal ventaja competitiva.

Por su parte, Anthony Bermúdez, alcalde de Alhaurín el Grande, destacó «el papel esencial de Cubo's Holiday Homes como pionero en el desarrollo turístico del municipio, con una aportación esencial tanto en la generación directa de empleo y riqueza como en el impacto positivo que produce en la hostelería y el comercio local, fomentando sinergias que benefician a toda la economía del pueblo». Bermúdez subrayó, además, que «Cubo's Holiday Homes contribuye decisivamente a posicionar Alhaurín el Grande como un destino turístico de calidad, objetivo en el que el ayuntamiento seguirá colaborando para fortalecer esta imagen turística referente».

Toñi Ledesma, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, resaltó «el enorme potencial turístico de Málaga, tanto en la Costa del Sol como en el interior, destacando un turismo cultural, gastronómico y de aventura muy interesante para el visitante». Además, hizo hincapié en la necesidad de diversificar la oferta, promocionando destinos de interior, mediante la colaboración público-privada para lograr un turismo sostenible e integral en toda la provincia.

Así mismo, Francisco Javier Rodríguez, Área Manager Sur de España de Booking.com, elogió la profesionalidad y el toque humano del evento. Resaltó que «Cubo's Holiday Homes es una empresa referente en el sector de la vivienda vacacional y turismo de interior, dinamizando el turismo más allá de las grandes ciudades, con resultados evidentes en los últimos años».

Efecto positivo sobre la economía local

El encuentro incluyó la presentación de indicadores clave del ejercicio 2025, que evidencian la consolidación del sector del alquiler vacacional. La empresa cuenta actualmente con más de 2.500 plazas de alojamiento, en la costa pero especialmente en municipios del interior, y ha recibido a más de 30.000 viajeros hasta el 30 de septiembre del presente año, con un 79,5 % de turistas internacionales provenientes principalmente de los mercados nórdicos, británicos y centroeuropeos, y una estancia media por encima de las 8 noches.

Además, los indicadores muestran un incremento sostenido en el importe medio por noche y una mejora continua en las valoraciones de los alojamientos, reflejo del compromiso de los propietarios con la calidad y la atención al viajero. La actividad turística gestionada por la compañía alcanzó la cifra de 10 millones de euros en reservas al cierre del tercer trimestre de 2025, con un impacto económico global superior a 53 millones de euros. Este dato evidencia que más del 80 % del gasto total del turista durante su estancia se destina al consumo en comercio local, restauración, ocio, y resto de servicios propios del turismo, dato completamente revelador sobre la importancia de las viviendas vacacionales como generador de riqueza, oportunidades y empleo, especialmente en los municipios de interior, donde no existe otra alternativa alojativa.

El evento también destacó la labor social y solidaria de Cubo's Holiday Homes, poniendo de relieve sus colaboraciones con asociaciones como Un Sí Por La Vida, cuya misión es apoyar y acompañar a familiares y enfermos de cáncer, o Hogar Abierto, dedicada a la protección de menores. Estas iniciativas reflejan la visión de la empresa de considerar el turismo como un motor de bienestar, desarrollo económico y cohesión social.

Los responsables de los distintos departamentos presentaron las principales novedades de 2025. El área de marketing explicó las estrategias de impulso digital, campañas con influencers y fidelización de viajeros; el departamento de producto detalló mejoras en la presentación de alojamientos, nuevas conexiones con plataformas y el fortalecimiento del turismo de golf; el área de revenue analizó los excelentes resultados obtenidos con estrategia de precios dinámicos; el departamento de atención al viajero expuso la implantación de canales directos y la automatización de respuestas mediante inteligencia artificial; el área de calidad presentó herramientas para el seguimiento individualizado de propiedades y mejoras continuas; y el departamento legal ofreció una actualización sobre la normativa vigente, incluyendo la aplicación del Número de Registro Único de Alquileres.

El Summit incluyó un panel de debate sobre la situación y evolución del alquiler vacacional, con participación de Mar Alcázar, abogada especializada en turismo, y asesora jurídica en la materia en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Álvaro Graciani, abogado y economista, experto en el sector y conocido divulgador de contenido legal y fiscal a través de redes sociales, Gabriel Pérez, Director Comercial de Roomonitor, Juan Cubo, como Presidente de la Patronal de Viviendas Turísticas de Andalucía y Juanjo Bande, arquitecto y creador de proyectos inmobiliarios, también experto en el sector, y también conocido divulgador a través de redes sociales, quienes abordaron aspectos clave como la regulación y la transformación digital, subrayando la necesidad de adaptarse y cumplir con las constantes cambios normativos y equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad.

Como cierre del encuentro, se entregaron los Premios a los Mejores Alojamientos 2025, distinguiendo el esfuerzo de los propietarios en la calidad, la presentación y la atención al viajero. Los galardonados fueron Cubo's Apartamento Las Acacias Beach como mejor apartamento, Cubo's Casa Rural Huertasde Alhaurín como mejor casa rural, y de manera compartida, Cubo's Whitestone Villa Family Fun y Cubo's Villa Los Javieles como mejores villas.

El evento concluyó con un mensaje de Juan Cubo, CEO de Cubo's Holiday Homes, quien resaltó que «la colaboración entre propietarios, instituciones y empresas tecnológicas es la clave para mantener el liderazgo turístico en la Costa del Sol y en los municipios del interior. No se trata solo de gestionar alojamientos, sino de generar valor, oportunidades y confianza para seguir creciendo juntos».