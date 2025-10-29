Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Cubo's Holiday Homes

El futuro del alquiler vacacional se escribe en Cubo's Owners Summit 2025, conectando tecnología y turismo sostenible

Propietarios, autoridades e instituciones se reunieron en Alhaurín el Grande para reforzar el papel del sector como motor económico y social

SUR

Alhaurín el Grande

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:14

La segunda edición de Cubo's Owners Summit, organizada por Cubo's Holiday Homes, reunió el pasado viernes en el Teatro Antonio Gala de ... Alhaurín el Grande a más de 450 propietarios de alojamientos turísticos, autoridades institucionales y representantes de las principales plataformas del sector turístico. El encuentro se consolidó como un espacio de celebración de logros, presentación de innovaciones tecnológicas y reforzamiento de alianzas estratégicas, así como de análisis del futuro del alquiler vacacional en la provincia de Málaga, especialmente en los municipios de interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El futuro del alquiler vacacional se escribe en Cubo's Owners Summit 2025, conectando tecnología y turismo sostenible

El futuro del alquiler vacacional se escribe en Cubo&#039;s Owners Summit 2025, conectando tecnología y turismo sostenible