La vivienda nueva es la que está sosteniendo el crecimiento del mercado inmobiliario. Ñito Salas

Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Hasta septiembre la compraventa de pisos usados apenas crece un 1,5%, frente al 23,7% del segmento de obra nueva

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:23

El mercado de segunda mano da síntomas de agotamiento en Málaga. Nueve meses es tiempo suficiente para sacar una conclusión fiable de las estadísticas de ... compraventa de vivienda y en el caso de la provincia, éstas apuntan hacia un frenazo en el segmento de vivienda usada, que es el que ha dominado en este último ciclo inmobiliario. Entre enero y septiembre se registraron en la provincia 18.767 operaciones con inmuebles de segunda mano como protagonistas, que suponen apenas un 1,5% más de las que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Este crecimiento cercano a cero en el segmento de vivienda usada contrasta con el fuerte dinamismo de la obra nueva: la venta de este tipo de inmuebles aumentó un 23,7% respecto a los nueve primeros meses de 2024, alcanzando las 8.909 operaciones. El peso de la vivienda nueva representa ya el 32,9% del total de transacciones inmobiliarias que se firman en Málaga.

