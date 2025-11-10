Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividad constructora en la Costa del Sol. Sur. Archivo

La financiación no bancaria gana terreno en el sector inmobiliario: Izilend suma ya cien proyectos en la Costa del Sol

El vehículo de inversión alternativa lleva invertidos 300 millones en la provincia, de los que 60 han sido en lo que va de año

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

En este nuevo ciclo alcista del ladrillo no son sólo los bancos los que están aportando la financiación a las promotoras: eso marca una de ... las diferencias con la época del boom. Y entre la diversidad de actores que están inyectando gasolina al motor inmobiliario están los vehículos de financiación alternativa: empresas privadas que prestan dinero a quienes impulsan proyectos a través de diferentes fórmulas como préstamos de activos, líneas de crédito o financiación de deuda. Es el caso de Izilend, un fondo dependiente de FS Capital que está particularmente activo en la Costa del Sol: desde su fundación en 2018 ha financiado ya cien proyectos en la zona, que representan casi la mitad de los que suma en total. Dichas promociones han absorbido una inversión por su parte de 300 millones, según la información suministrada por la compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  7. 7 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  8. 8 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  9. 9 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La financiación no bancaria gana terreno en el sector inmobiliario: Izilend suma ya cien proyectos en la Costa del Sol

La financiación no bancaria gana terreno en el sector inmobiliario: Izilend suma ya cien proyectos en la Costa del Sol