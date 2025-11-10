La financiación no bancaria gana terreno en el sector inmobiliario: Izilend suma ya cien proyectos en la Costa del Sol

En este nuevo ciclo alcista del ladrillo no son sólo los bancos los que están aportando la financiación a las promotoras: eso marca una de ... las diferencias con la época del boom. Y entre la diversidad de actores que están inyectando gasolina al motor inmobiliario están los vehículos de financiación alternativa: empresas privadas que prestan dinero a quienes impulsan proyectos a través de diferentes fórmulas como préstamos de activos, líneas de crédito o financiación de deuda. Es el caso de Izilend, un fondo dependiente de FS Capital que está particularmente activo en la Costa del Sol: desde su fundación en 2018 ha financiado ya cien proyectos en la zona, que representan casi la mitad de los que suma en total. Dichas promociones han absorbido una inversión por su parte de 300 millones, según la información suministrada por la compañía.

Sólo en lo que va de año, la firma ha destinado 60 millones a la financiación de 15 proyectos inmobiliarios en la Costa del Sol, lo que habla de una aceleración de su actividad en la zona . «Nuestra apuesta es estructural», apuntan sus representantes. En total, desde su fundación Izilend ha financiado más de 200 proyectos con un valor superior a 800 millones de euros entre España y Portugal.

Izilend ha publicado un estudio realizado en colaboración con Atlas Real Estate Analytics que concluye que entre 2020 y 2025 los mercados residenciales de Estepona, Benahavís, Mijas y Marbella muestran «una tendencia alcista constante tanto en precios como en liquidez», lo que confirma «el atractivo de la región para compradores nacionales y, especialmente, para un número creciente de compradores internacionales».

No obstante, el mercado funciona a «dos velocidades»: «Las dinámicas varían en función de las restricciones de oferta, el perfil de la demanda y la tipología de producto. Por un lado, submercados más flexibles, capaces de canalizar la demanda de gama media y generar mayores volúmenes de transacciones. Y por otro, enclaves 'prime' definidos por una oferta severamente limitada».

Según dicho informe, Estepona concentra el mayor número de unidades a la venta y combina el ciclo de ventas más rápido con la mayor tasa de absorción trimestral y el tramo de precios más accesible: el 97% de las operaciones se cierra por importes inferiores a 1 millón de euros. Mijas, por su parte, ofrece la mayor profundidad de mercado y una amplia diversidad de precios. En contraste, Marbella y Benahavís lideran los enclaves prime. Submercados como la Zagaleta-El Madroñal (Benahavís) y Nagüeles-Milla de Oro (Marbella) presentan niveles equiparables a los mercados residenciales europeos más exclusivos. En estas áreas, casi todas las operaciones rebasan el millón de euros; en Benahavís, el 18% alcanza más de 6 millones, y en Marbella, un 4% supera los 4 millones. Consolidándose como el epicentro del mercado inmobiliario de lujo nacional, en este mercado se registran algunas de las transacciones más elevadas de los últimos cinco años.

En Benahavís, La Zagaleta destaca con la mayor concentración de ventas de alto valor, reafirmando su posición como una de las comunidades residenciales más exclusivas de Europa.

En Marbella, la actividad de alto standing se concentra en la Milla de Oro, Sierra Blanca y el resort Marina Puente Romano, reflejando el atractivo continuo de las zonas consolidadas y el auge de los desarrollos frente al mar y las branded residences, que elevan aún más el posicionamiento internacional del destino.

Entre las operaciones más destacadas que recoge el estudio de Izilend figura la venta de Villa Cullinan por 32 millones de euros, una villa en primera línea de playa en la Milla de Oro por más de 30 millones y tres áticos en Marina Puente Romano con precios entre 11 y 13 millones. Especial mención merece Puente Romano, donde dos áticos se vendieron en 2024 a más de 41.000 euros por metro cuadrado, marcando «un récord absoluto en el mercado residencial español».

El informe también revela que los precios del suelo presentan disparidades significativas entre microzonas, con valores máximos que superan los 1.500 euros por metro cuadrado en distintas áreas de Marbella. En la mayoría de las ubicaciones, la disponibilidad es estable pero no abundante, lo que indica «que la escasez de suelo seguirá siendo una restricción relevante en la oferta».

Demanda internacional

Sobre el perfil del comprador, desde 2013 la proporción de compradores internacionales en el mercado inmobiliario español ha aumentado de forma constante, pasando de menos del 9% a en torno al 14% en el primer trimestre de 2025. En la zona de la Costa del Sol, Málaga se presenta con diferencia como el destino más atractivo para los compradores extranjeros. «Durante los últimos cinco años y hasta principios de 2025, el mercado inmobiliario de Málaga ha experimentado un cambio progresivo, pasando de una demanda principalmente doméstica, compuesta por compradores españoles residentes, hacia una demanda internacional, especialmente de extranjeros no residentes», dice el estudio. En 2020, los ciudadanos españoles residentes en España representaban el 66,7% de todos los compradores, mientras que los extranjeros no residentes representaban el 22,9%, los extranjeros residentes el 9,7% y los españoles no residentes solo el 0,7 %. En el primer trimestre de 2025, la proporción de españoles residentes había caído hasta el 59,4%, mientras que las compras de extranjeros no residentes alcanzaron el 28,8% y los extranjeros residentes superaron el 10%.

Perspectivas a futuro

Para Izilend, la Costa del Sol «mantiene unos fundamentos sólidos que refuerzan su posicionamiento como uno de los mercados inmobiliarios más atractivos del sur de Europa: una demanda robusta, una oferta de alta calidad, su creciente atractivo internacional y una mejora constante en la gobernanza urbana permiten anticipar una evolución estable del mercado y una apreciación sostenida de los precios a medio plazo».

Asier Uriarte, director de inversión de IZILEND, destaca: «Conocer bien las tendencias en la Costa del Sol y en todos los mercados en los que operamos es una de nuestras prioridades. En lo que respecta a este corredor de lujo, los datos demuestran que sigue siendo el destino internacional por excelencia y todo indica a que la inversión en la zona continuará creciendo».