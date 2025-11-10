Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Francisco Rodríguez, CEO de Bilba.
Bilba: la confianza que se construye, el origen de un grupo que impulsa proyectos compartidos

Como constructora insignia del Grupo Sinerba, Bilba simboliza la confianza y garantía en la ejecución, sustentada en más de dos décadas de experiencia y una apuesta firme por la transparencia y el equilibrio

Lunes, 10 de noviembre 2025

Bilba representa el origen de SINERBA, el grupo andaluz que ha convertido su experiencia constructora en una visión inversora y empresarial única en ... el sector. Desde Málaga, SINERBA ha desarrollado un modelo integral que abarca todo el ciclo inmobiliario —desde la identificación de oportunidades hasta la ejecución, equipamiento y mantenimiento— a través de marcas especializadas que trabajan bajo un mismo propósito: impulsar Proyectos Compartidos.

