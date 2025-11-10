Bilba: la confianza que se construye, el origen de un grupo que impulsa proyectos compartidos

Bilba representa el origen de SINERBA, el grupo andaluz que ha convertido su experiencia constructora en una visión inversora y empresarial única en ... el sector. Desde Málaga, SINERBA ha desarrollado un modelo integral que abarca todo el ciclo inmobiliario —desde la identificación de oportunidades hasta la ejecución, equipamiento y mantenimiento— a través de marcas especializadas que trabajan bajo un mismo propósito: impulsar Proyectos Compartidos.

«Nuestro valor diferencial es abarcar los proyectos de manera colaborativa con nuestros clientes, escuchando sus necesidades y comprendiendo sus requisitos con una visión que aúna capacidad técnica, conocimiento, cercanía y compromiso», explica Juan Francisco Rodríguez, Director General de Bilba.

Como constructora insignia del grupo, Bilba simboliza la confianza y garantía en la ejecución, sustentada en más de dos décadas de experiencia y una apuesta firme por la transparencia y el equilibrio entre todas las partes implicadas.

Integrada en un ecosistema empresarial complementario, Bilba aporta su fortaleza a la visión global de SINERBA, que busca unir inversión y construcción bajo un modelo colaborativo. «Esa es nuestra diferencia»,subraya Juan Francisco. «Ofrecemos una respuesta completa a los retos del mercado inmobiliario, desde la conceptualización hasta que los usuarios finales disfrutan del producto, haciendo de la confianza un propósito compartido.»

Innovación para transformar el sector

La innovación no es un concepto aspiracional en Bilba, sino una palanca estratégica sobre la que se estructura su modelo de crecimiento. Abarcando todos los ámbitos de la compañía entiende que la transformación del sector solo puede alcanzarse si se avanza en tres ejes simultáneamente: colaboración, industrialización y digitalización.

1. Modelos colaborativos: construir compartiendo

Bilba fue una de las primeras constructoras andaluzas en introducir la metodología Colaborativa, IPD (Integrated Project Delivery) en sus procesos de trabajo, un modelo que rompe la lógica tradicional de la construcción y fomenta la colaboración real entre todos los agentes del proyecto.

«El 75% de nuestros proyectos se articulan con cierto grado de colaborativo, lo que nos permite integrar a todos los actores desde las fases iniciales, compartiendo desde el inicio el objetivo de servir un producto con los máximos estándares de calidad y satisfaciendo las expectativas de todos los integrantes de la cadena de valor del proceso. Desde la confianza mutua se reducen riesgos no previstos y se garantiza una mayor eficiencia», señala Rodríguez.

Este enfoque ha permitido a Bilba liderar proyectos complejos con resultados medibles en plazo, coste y calidad, impulsando además una cultura interna de transparencia y trabajo en equipo.

Ampliar South Residences, Fuengirola, Málaga.

2. Industrialización: más certeza, menos huella

Otro pilar de la estrategia innovadora de Bilba es la industrialización. La compañía maneja sistemas avanzados de preevaluación de este tipo de sistemas para poder ofrecerle al cliente la mejor solución para su proyecto, teniendo acuerdos con grandes industriales nacionales tanto en acero ligero, como hormigón, entramados de madero y módulos 3D. Nuestra experiencia nos lleva a concluir que es una realidad la reducción de plazos y mayor y mejor control de ejecución.

Gracias a esta visión, Bilba está siendo un actor clave en la vivienda asequible y sostenible, aportando soluciones industrializadas en proyectos de colaboración público-privada. «Es sabido por todos la emergencia que supone la inaccesibilidad a la vivienda de muchos colectivos y nosotros, como constructora, somos actores comprometidos y necesarios para revertir esta situación. La industrialización es una de las vías para conseguirlo», apunta Juan Francisco Rodríguez.

Ejemplos de esta apuesta se encuentran en promociones residenciales plurifamiliares en Málaga y Sevilla, donde el empleo de sistemas industrializados ha reducido los plazos de ejecución en más de un 20 %.

Ampliar Proyecto industrializado de Sierra Castril, Sevilla.

3. Digitalización de procesos: tecnología al servicio de la precisión

La estrategia de innovación de Bilba también está basada en la digitalización integral de los procesos internos.

El entorno BIM (Building Information Modeling) y las herramientas de VDC (Virtual Design and Construction) les permiten gestionar cada proyecto con una trazabilidad total, anticipar incidencias y garantizar la coordinación entre disciplinas.

A ello se suma la aplicación de la metodología Lean/Last Planner System®, que optimiza la planificación y reduce la variabilidad en obra, y el uso de herramientas de captura de realidad y gemelos digitales, que mejoran el control de calidad y la toma de decisiones.

«Digitalizar no es solo incorporar software, sino cambiar la forma de pensar y de hacer la construcción», señala Rodríguez. «Nos ha permitido ser más precisos, más sostenibles y más transparentes, impulsando un verdadero cambio cultural en nuestra empresa.»

Estos proyectos no solo muestran la capacidad técnica de Bilba, sino su visión de empresa que aprende, evoluciona y comparte conocimiento para hacer avanzar al sector, siendo este un ciclo sin fin.

Construir el futuro, juntos

En un contexto donde la innovación, la sostenibilidad y la industrialización ya no son una opción sino una necesidad, Bilba se reafirma como tractor de la evolución del sector.

Su integración dentro del grupo SINERBA le permite mantener una visión 360° del ciclo inmobiliario, con capacidad inversora, técnica y organizativa para liderar operaciones complejas.