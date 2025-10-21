Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Policías intervienen en un edificio okupado. Sur Archivo

Aumentan las viviendas okupadas a la venta: ya hay 1.254 ofertadas en la provincia

Idealista sitúa a Málaga entre las ciudades con más incidencia de este fenómeno, que implica rebajas en el precio que alcanzan el 50%

Martes, 21 de octubre 2025, 19:00

La venta de viviendas sin posesión es un fenómeno creciente en el mercado inmobiliario español y también en el malagueño: un informe de Idealista basado ... en datos propios cifra en 1.254 los inmuebles okupados que estaban ofertados en el tercer trimestre en la provincia, de los que 304 están localizados en la ciudad de Málaga. Estas cifras sitúan a Málaga en quinta posición del ranking nacional en incidencia de este tipo de transacciones.

