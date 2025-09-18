Vivienda plantea una ayuda de 300 euros para alquilar casas de hasta 1.000

La letra pequeña del nuevo Plan Estatal de Vivienda que el Gobierno lanzó este miércoles a consulta pública trae consigo algunas novedades con las ... que el Ejecutivo pretende reducir la edad de emancipación y la tasa de esfuerzo a la hora de acceder a una casa, que actualmente ronda el 34,5% de los ingresos, aún por encima del 30% recomendado por el Banco de España.

En el documento que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, presentó ayer a los agentes sociales, se aboga por sustituir el actual bono joven del alquiler –dotado con 250 euros mensuales– por una nueva ayuda superior, de 300 euros, con un límite de hasta el 60% de la renta. La ayuda estará limitada a quienes alquilen pisos por un máximo de 1.000 euros al mes, un nivel que el Ministerio ha elevado desde los 600 euros que establece el bono joven, una cuantía que nació ya completamente desfasada por la imparable escalada de precios, por lo que los numerosos posibles beneficiarios se quedaron fuera.

En el caso de las habitaciones en piso compartido, el texto plantea una ayuda máxima de 200 euros, siempre que la estancia no supere un precio de 600 euros. Esta cifra también se acerca más a la realidad del mercado, en un momento en el que arrendar una habitación ronda de media los 510 euros, el doble que hace una década, según estadísticas del portal inmobiliario Fotocasa.

Isabel Rodríguez

Solo para menores de 35

En todo caso, hay límites para los beneficiarios. Solo los menores de 35 años podrán solicitar la ayuda durante dos años, prorrogables si se siguen cumpliendo otros requisitos. Entre ellos, no se puede ser propietario de otra vivienda en España ni tampoco tener unos ingresos superiores a cinco veces el IPREM en el momento de la suscripción del contrato.

El plan, que contará con una financiación récord de 7.000 millones de euros a repartir entre el Estado y las autonomías, incluye otro tipo de ayudas para movilizar viviendas vacías hacia el parque público de alquiler social. Los propietarios de esas casas recibirán una ayuda por ceder su gestión a las comunidades autónomas o ayuntamientos, que tendrán limitado después su alquiler a 600 euros, aunque la cifra se irá actualizado anualmente conforme al índice de rentas de alquileres, «a partir de la entrada en vigor de este real decreto».