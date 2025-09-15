La vivienda de lujo esquiva la desaceleración
SUR
Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00
www.dom3.es
El sector inmobiliario español ha comenzado a mostrar ciertos signos de desaceleración. Según datos del Consejo General del Notariado, las compraventas de ... viviendas en España cayeron un 2% interanual en mayo, marcando el tercer mes consecutivo en negativo. A esta tendencia se suman las previsiones más prudentes de entidades como CaixaBank Research o Ibercenter, que apuntan a una ralentización del ritmo de ventas y de crecimiento de precios en el mercado residencial convencional. El segmento de lujo sigue desmarcándose y marcando su propio ritmo. DOM3 cuenta entre sus asociados con algunas de las mejores agencias inmobiliarias del triángulo de oro: Diana Morales Properties, Pure Living Properties, Panorama y Solvilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.