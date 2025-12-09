El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos

Noviembre marcó un punto de inflexión en la generación eléctrica del sistema español en los últimos meses. La energía eólica produjo el mes pasado 6. ... 949 GWh -un 67% más que en octubre- y fue la tecnología que más aportó al mix, con un 31,1% del total, según los datos de Red Eléctrica. La fuerte entrada de esta fuente de energía en las franjas de madrugada, en las horas solares y al anochecer logró desplazar al gas, que aportó un 18,4% tras dos meses consecutivos en los duplicó su peso en la generación alcanzando en octubre su nivel más alto desde el apagón.

Así, el precio medio del mercado mayorista de electricidad se situó en 58,65 €/MWh, el nivel más bajo para un mes de noviembre desde 2020, según los registros históricos que recopila el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), y un 44% por debajo del mismo periodo de 2024. Y diciembre, con datos hasta el día 8, sigue la misma tendencia en la estructura de generación y de precio. «Por el momento el viento sostiene la calma del 'pool' eléctrico, pero basta con que se apague para que el mercado vuelva a dispararse por encima de los 110 €/MWh», advierten desde Tempos Energía.

En el entorno de precios actual y a falta de pocas semanas para confirmar que 2025 será un ejercicio histórico en términos de generación renovable, la éolica se refuerza como la primera tecnología con 53.143 GWh acumulados hasta noviembre, seguida de la fotovoltaica (47.904 GWh) y la nuclear (47.008 GWh), que mantienen el pulso por la segunda posición.

Lejos del abaratamiento que podrían suponer estas perspectivas en el bolsillo, la parte fija del recibo -que supone aproximadamente el 50% del precio final que pagan los usuarios junto al IVA- sí sufrirá incrementos sin contar los impuestos a partir de enero: un 4,1% en la parte de los peajes que corresponde fijar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y una subida media de algo más del 10% en los cargos del sistema que dependen del Gobierno.

En el primer caso, el impacto final en la factura que calcula la CNMC se situaría entre el 0,6% y el 2,8%, depende del tipo de consumo y punto de acceso. En cuanto a los cargos netos, el importe a financiar por parte de los usuarios el año que viene será un 15% superior al que se estableció para 2025 y que, ajustado al aumento de demanda esperado, reduciría este porcentaje a algo más del 10% para 2026.

Críticas

Por ahora, las propuesta de sendas subidas se encuentran en fase de audiencia pública, pero desde la Asociación Española de Consumidores (Asescon) rechazan lo que consideran una subida «desproporcionada» y que afectaría a todos los usuarios por igual «penalizando a las rentas más bajas que tienen importantes problemas para pagar sus facturas de suministros». Según la OCU, las propuestas que se están planteando en 2026 harán que la parte fija de la factura eléctrica suba un 4,1%. Junto al incremento por la financiación del bono social (50%), la factura final se encarecerá en 15,03 euros al año.

Frente a estas denuncias, fuentes de Transición Ecológica defienden que atendiendo a los cambios previstos en los costes regulados y al precio futuro de la energía para el próximo ejercicio que refleja OMIP (56,7 €/MWh el 28 de noviembre), el descenso en la factura alcanzará un 8,55% en la industria, un 9,91% en la industria electrointensiva y un 4,95% en el caso de las pymes, por lo que el descenso de la factura rondará entre el 4,5% y el 10 %. El problema es que estas proyecciones se basan en los precios de los mercados a futuro y no recoge posibles contratiempos que lleven a que esa cifra de 56 euros pueda superarse.

Todo ello sin olvidar el modo reforzado que está aplicando Red Eléctrica desde el cero energético y que ha supuesto hasta noviembre un sobrecoste de 486 millones de euros, aproximadamente unos 4céntimos de euro al día para los consumidores del PVPC. No obstante, el importe final a abonar por cada consumidor puede diferir en función de si se encuentra en el mercado regulado o en el libre y de la evolución del mercado mayorista.