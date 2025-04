Unidas Podemos votará en contra de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a 35 años

LUCÍA PALACIOS MADRID. Miércoles, 13 de enero 2021, 00:06 Comenta Compartir

La reforma de los pensiones sigue enfrentado a los dos partidos del Gobierno de coalición. Unidas Podemos volvió ayer a cargar contra la propuesta planteada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, lo que supondría un recorte en las prestaciones de los nuevos jubilados del 5,45%, según admitió su departamento en el borrador que presentó en la comisión económica el pasado diciembre.

Desde Unidas Podemos reiteraron ayer que, en caso de que esta medida llegue al Congreso, votarán en contra, ya que además está «fuera del acuerdo» de coalición y tampoco forma parte de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo. En este sentido, fuentes de la formación morada advirtieron de que con el rechazo de uno de los dos socios de gobierno no ven viable que esta reforma llegue al Congreso, ya que «el PSOE no se puede permitir pactar con el PP una bajada de las pensiones».

«Lo que no vamos a hacer es callarnos, sino defender los intereses de la clase trabajadora», aseguró la semana pasada el diputado y coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, que calificó la propuesta de Escrivá de «incomprensible» y recordó que es la misma medida que defendió en su día la exministra del PP Fátima Báñez, por lo que apuntó que constituye una «fricción» dentro del propio PSOE. Igual de categórica se había mostrado ya la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que prometió que «de ninguna de las maneras vamos a acompañar ningún recorte en materia de protección social» y dejó claro que no lo apoyarán con los 35 votos de su formación. De cualquier forma, esta medida no se ha incluido por el momento en el paquete de reformas que el Gobierno va a remitir a Bruselas en las próximas semanas, en el que sí quieren recoger propuestas como poner fin a la jubilación forzosa y a la parcial o endurecer la jubilación anticipada.