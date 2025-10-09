Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump

La compañía tiene una planta en Texas para el tratamiento de tubos

Ana Barandiaran

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:32

Comenta

Tubos Reunidos ha tomado la decisión de suspender temporalmente la actividad productiva en Estados Unidos tras los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump al ... acero y el aluminio. La compañía, que tiene una planta en Texas para el tratamiento final de los tubos, ha adoptado esta medida tras analizar las condiciones del mercado y realizar un análisis exhaustivo de la situación actual, según manifiesta en comunicado interno a la plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  9. 9 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump

Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump