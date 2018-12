Dos de cada tres empresas subirán sus salarios en 2019, el doble que este año El 70% de los españoles no se siente bien remunerado, según una encuesta realizada por Adecco e Infoempleo E. MARTÍNEZ MADRID. Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:01

Que la recuperación económica no ha llegado todavía al bolsillo de la inmensa mayoría de los trabajadores lo confirma ahora otra nueva encuesta, la realizada por las empresas de Recursos Humanos Infoempleo y Adecco, 'Oferta y demanda de empleo en España'. El informe revela que prácticamente la mitad de las empresas (un 48,9%) reconoce que ha mantenido congelados los sueldos este año y un 16,3% incluso los ha reducido. Por el contrario, casi una tercera parte de ellas (32,9%) les ha incrementado su remuneración, aunque un 12% solo con la parte variable de la nómina.

No obstante, más optimistas se muestran de cara al próximo año, cuando un 64,8% de las compañías tiene intención de mejorar la retribución de sus empleados, frente a un 35,2% que no lo hará. Y con miras a futuro aún más: casi el 60% de los encuestados asegura que de cara a 2025 se habrán recuperado los niveles salariales perdidos durante la crisis, aunque el otro 40% se muestra menos optimista y considera que no se conseguirá en ese periodo de tiempo.

Y es que en casi seis de cada diez empresas (58%) los salarios que se pagan a las nuevas incorporaciones son inferiores a los que tienen los que ya formaban parte del equipo, en el 30% de los casos hasta un 15% inferior para los que llevan menos de cinco años en la empresa. De hecho, según el informe, el salario medio de una persona que fue contratada en el último año es de 20.086 euros, mientras que el de otra que lleve más de diez es de 28.598 euros en el mismo puesto.

Por ello, los datos revelan que la mayoría de los españoles (70%) no se siente lo suficientemente remunerada por su trabajo. Adecco reconoce que la cifra es «considerablemente elevada» pero es optimista porque ha disminuido «ligeramente» respecto al año pasado, cuando se situaba en el 72,3%. El 29% de los encuestados está satisfecho con su sueldo y, como es de esperar, solo el 0,7% considera que su salario es «excesivo» para el trabajo que realiza.

Por su parte, el estudio 'Incrementos salariales' de la consultora PeopleMatters publicado ayer revela que las empresas prevén para 2019 las subidas de sueldo más elevadas de la última década, un 2,6% de media. Además, la proporción de ellas que tiene previsto revisar al alza los salarios también aumenta y solo un 5,6% (dos puntos y medio más que el año pasado) deja a cero el incremento para 2019.