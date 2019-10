Los sindicatos exigen a la patronal que la buena voluntad respecto a la igualdad se traslade a los convenios Concentración de los sindicatos ante la sede de la CEM. / MIGUE FERNÁNDEZ CC OO y UGT se concentran ante la Confederación de Empresarios de Málaga con motivo del Día del Trabajo Decente, que este año fija sus reivindicaciones en el sector de los cuidados, abrumadoramente femenino y muy precarizado NURIA TRIGUERO MÁLAGA Lunes, 7 octubre 2019, 16:15

El Día Mundial por el Trabajo Decente se celebra, o más bien se reivindica hoy en todo el mundo, para denunciar la precariedad, la pobreza laboral y la explotación que siguen padeciendo muchos trabajadores. Y estos problemas tienen mayoritariamente rostro femenino. Por eso y porque este año el foco de esta jornada reivindicativa está puesto en el sector de los cuidados, abrumadoramente femenino, la concentración que han protagonizado este lunes a mediodía la dos centrales sindicales ante la patronal malagueña ha incidido en la necesidad de avanzar en pos de la igualdad a través de la herramienta de la negociación colectiva. «No vale hacer declaraciones contra la brecha salarial si no se actúa contra ella en los convenios colectivos; no vale hacer declaraciones contra el acoso sexual si no se meten protocolos en los convenios. Las palabras se las lleva el viento«, ha afirmado el secretario provincial de CC OO, Fernando Muñoz.

Su homólogo en UGT, Ramón Sánchez-Garrido, ha denunciado que la salida de la crisis «no ha incluido a los trabajadores, que siguen sufriendo altas tasas de paro y la consolidación de condiciones precarias de trabajo» y que esta situación «afecta de forma más grave a las mujeres, que sufren más precarización, menor reconocimiento social y una enorme brecha salarial».

Ambos dirigentes se han reunido tras la concentración con la vicepresidenta ejecutiva de la CEM, Natalia Sánchez, para trasladarle la necesidad de promover, a través de la negociación colectiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidad aprobó en 2015 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad.

«Este año el lema del Día del Trabajo Decente es 'Invertir en cuidados para la igualdad de género' y en Málaga el paradigma son las trabajadoras de los servicios de cuidados a domicilio. Exigimos para ellas condiciones justas de trabajo, cumplimiento del convenio colectivo, salarios dignos y un entorno seguro de trabajo«, ha añadido Sánchez-Garrido, asegurando que con que los países industrializados invertieran el 2% de su PIB en el sector cuidados »se conseguiría un aumento del empleo de más del 6%«.

En la concentración, los dirigentes sindicales han leído un manifiesto en el que recuerdan que los Objetivos de Desarrollo Sostenible «vienen a marcar unos mínimos a cumplir antes del año 2030» y que es necesario empezar a trabajar «desde lo local, implicando a las administraciones públicas, por tanto debemos fijar los estándares de cumplimiento de estos objetivos identificando cada realidad, cada colectivo, y exigiendo a quien corresponda que se trabaje para mejorar la calidad de vida de las personas»