Los sindicatos arremeten contra la parálisis del Gobierno

Los sindicatos están en pie de guerra. No aceptan más largas a la hora de cumplir la agenda de reformas sociolaborales a las que se había comprometido el Gobierno en su acuerdo de coalición, justo ahora que se cumple un año desde su llegada a La Moncloa. La pandemia ya no les sirve como excusa y exigen que se pongan en marcha ya temas tan urgentes como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) -que ha comenzado el año congelado y no tiene visos de resolverse, al menos en el corto plazo- o la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones de 2013.

La amenaza que habían lanzado a final de año al Ejecutivo toma forma justo un día antes de su reunión con la vicepresidenta: se movilizarán el próximo mes de febrero si no hay respuesta a sus demandas. Así lo anunciaron hoy UGT y CC OO en un comunicado, después de las reuniones que mantuvieron este jueves sus comités ejecutivos. Es más, ambas organizaciones mantendrán una reunión el próximo día 19 para concretar las acciones que llevarán a cabo con el objetivo de «garantizar una reconstrucción de país justa que verdaderamente no deje a nadie atrás».

Los sindicatos consideran «injustificable» la negativa del Gobierno a subir el SMI, un aumento que se aplica en sectores que aglutinan a colectivos más vulnerables y muchas personas trabajadoras de sectores esenciales. «El Gobierno se comprometió a dar cumplimiento a lo establecido en la Carta Social Europa para situar el SMI en el 60% del salario medio neto en esta legislatura. Y ahora sí que toca», advierten.

CC OO y UGT recuerdan que también es un compromiso desarrollar las recomendaciones del Pacto de Toledo y abordarlo en la mesa del diálogo social. «El Gobierno no cesa de lanzar propuestas a través de los medios de comunicación, sin presentarlos en dicha mesa», se lamentan. En este sentido, avisan de que no aceptarán la idea del ministro Escriva de ampliar de 25 a 35 años el periodo de tiempo para calcular la pensión de jubilación, ni propuestas concretas para alargar la edad de jubilación.

A su vez, recalcan su deseo de que el Gobierno cumpla su palabra y derogue las reformas laborales. «Hay que poner fin a esta táctica dilatoria para no perturbar a la patronal», explican. Así, exigen que se realice ya la derogación y adaptación de temas como la ultraactividad, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, regulación de las subcontratas y la reforma del despido colectivo.