Tribunal Supremo.

Una sentencia reconoce a los trabajadores de empresas externalizadas las mismas condiciones que tienen los empleados de la empresa primaria

La resolución judicial, que es pionera en España, supone acabar con una diferencia salarial de 7.000 euros al año sólo en el sector de la logística

J.M.L.

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:33

Una sentencia del Tribunal Supremo reconoce a los trabajadores de empresas externalizadas las mismas condiciones laborales que tienen los empleados de la empresa primaria donde ... desempeñan su labor. Esto supone, sólo en el sector de la logística, de amplia expansión en España, acabar con una diferencia salarial anual de 7.000 euros por trabajador.

