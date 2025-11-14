Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una empleada de hogar, limpiando un cristal. R. C.

No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar

La Inspección de Trabajo dará un margen de unos días debido a la caída de la web gratuita para prevenir los accidentes laborales domésticos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

La Inspección de Trabajo no comenzará a multar de forma inmediata a las familias que no hayan cumplido con la nueva obligación que entró este ... viernes en vigor: haber realizado la evaluación de riesgos laborales de sus empleadas de hogar y, en caso de necesitarlo, tomar las medidas de prevención y mejora que se requieran para evitar accidentes domésticos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado un margen mayor para adecuarse a la nueva ley impulsada desde su ministerio y ha dado orden a los inspectores de no sancionar en el corto plazo, según confirmaron a este periódico fuentes de su departamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  4. 4 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  6. 6 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  7. 7 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera
  10. 10 La borrasca Claudia ya deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar

No habrá sanciones inmediatas por incumplir con los riesgos de la empleada de hogar