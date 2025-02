La revolución digital amenaza el futuro de 288.000 puestos de trabajo en la provincia de Málaga

Nuria Triguero MÁLAGA Lunes, 21 de octubre 2019, 18:11 Comenta Compartir

Máquinas reemplazando a personas no ya en la industria, sino en algo tan 'humano' como la atención al cliente. Trabajadores que están a miles de kilómetros de la sede de la empresa que les paga. 'Riders' que no tienen relación laboral con plataformas como Glovo pese a que se pasan doce horas al día trabajando para ellas. 'Whatsapps' del jefe o de los clientes que hay que contestar al minuto aunque sea un domingo a las once de la noche... Son sólo algunas de las consecuencias ya tangibles que está provocando la revolución digital en el mundo del trabajo. Los sindicatos, surgidos al calor de la primera revolución industrial, no saben muy bien cómo afrontar la cuarta. Y es que instrumentos como la negociación colectiva, la representación sindical o la huelga se quedan sin encaje ante las nuevas realidades del mercado laboral. Así lo reconocen los propios dirigentes de Comisiones Obreras, que han organizado hoy una jornada en Málaga para abordar estos retos.

En 2013, un estudio de la Universidad de Oxford fue el primero en alertar de las amenazas que trae consigo la revolución digital (y, más concretamente, la automatización de procesos y servicios) para el empleo. Según ese informe, el 47% de los puestos de trabajo de Estados Unidos están en riesgo. Extrapolando esta estimación, un estudio de Comisiones Obreras calcula que en la provincia de Málaga 288.000 empleos (el 46,8% del total) estarían afectados por esta reconversión digital. A nivel andaluz serían 1.389.000 los puestos afectados y en el conjunto de España, 9.119.000. Estos datos han sido expuestos por el responsable de gabinete técnico de Málaga, José Ríos Ángel, quien admite que se trata de una extrapolación pero se muestra convencido de que «si ocurre en EE UU acabará llegando a Europa y a España, aunque sea con retraso».

Esta probable destrucción de empleos obsoletos irá en paralelo al surgimiento de nuevas ocupaciones. El problema es que los trabajadores cuyos puestos desaparecerán no podrán optar a esas oportunidades laborales porque no estarán cualificados. «Va a haber un desajuste entre las competencias que requiera el mercado laboral y las que tienen los desempleados», explica Ríos Ángel. Esta preocupación es compartida por la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que está convencida de asistir a «la mayor revolución que ha habido nunca en el mundo del trabajo» y considera necesario ofrecer desde la Junta «un proyecto de transición tecnológica a los trabajadores y las empresas, que existe en todas las comunidades a excepción de Andalucía«.

Formación para evitar la exclusión

La formación, añade Blanco, es la clave para que esta digitalización no deje en la cuneta a miles de trabajadores. «Tenemos que apostar por la formación, que desgraciadamente se ha visto parada muchos años en Andalucía, que de 2012 a 2016 ha perdido 1.300 millones de euros de la conferencia sectorial de empleo. Y el futuro de la formación no pasa tanto por una titulación sino por las competencias profesionales«, afirma, considerando que hay que dejar atrás la 'titulitis'. En ello coincide el director del PTA, Felipe Romera, que explica que actualmente las empresas allí instaladas no piden «ingenieros, sino gente que sepa hacer cosas» y advierte de que ya hay perfiles relacionados con tecnologías disruptivas (como 'big data' o 'cloud computing') que no son capaces de encontrar.

Formación y políticas activas de empleo también demanda la secretaria general de CC OO Andalucía, Nuria López, que advierte del riesgo de «polarización» entre una élite de trabajadores muy cualificados y una gran masa de personas excluidas del mercado laboral. «Si no se gestiona de manera adecuada y no nos adaptamos, tendremos mucha tecnología pero también una población trabajadora cuyos conocimientos pueden quedar desfasados y que será la excusa para polarizar a la ciudadanía con pocas personas con una renta muy alta y muchas personas excluidas del mundo laboral y, en consonancia, de los elementos sociales e instrumentos de igualdad», afirma, destacando que en este campo también es la mujer la que sale peor parada, por su escasa presencia en las profesiones tecnológicas.

La jornada también ha analizado los efectos de la revolución digital sobre las condiciones de trabajo. «Se va a tender a una individualización de las relaciones laborales y nos preocupa que no se garanticen los derechos laborales y sociales», afirma la consejera de Empleo, que cita los ejemplos de los falsos autónomos de plataformas como Glovo. «Es necesario otorgar un estatus laboral a estos trabajadores, que las plataformas convierten en meros proveedores de servicios», opina, consciente de que en España, ante la falta de una normativa clara, los tribunales están emitiendo pronunciamientos dispares sobre este asunto. El derecho a la desconexión digital y los riesgos laborales «cada vez menos físicos y más psicosociales» son otros de los retos generados por la digitalización, que han sido abordados por técnicos y dirigentes de CC OO, al igual que la necesidad de adaptar a los nuevos tiempos la lucha sindical.