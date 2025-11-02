Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un cajero en un supermercado de la cadena. Mercadona

Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Un trabajador con cuatro años de antigüedad cobra al menos 2.280 euros brutos al mes

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:45

Mercadona puso en marcha el pasado mes de julio su nuevo portal de empleo, un nuevo espacio que permite a cualquier persona interesada en trabajar ... en la empresa crear su perfil personal de forma ágil, recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección en los que esté participando.

