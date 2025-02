En Málaga sobran parados y faltan trabajadores

Quien se haya indignado al leer el titular esperando el manido argumento 'cuñadil' de «a los parados lo que les pasa es que no ... quieren trabajar», que respire y se relaje. Este artículo no va de eso. Va de estadística, de lo difícil que es a veces interpretarla y lo fácil que les resulta a los políticos malinterpretarla. Va de la Encuesta de Población Activa (cuyos resultados del tercer trimestre se han publicado esta semana) y de los desequilibrios del mercado laboral malagueño.

La primera afirmación del titular es innegable: a Málaga le sobran parados. 143.600 personas que quieren trabajar y no pueden son demasiadas. Es cierto que son la mitad de las que había en el momento más negro de la crisis: 285.000 llegó a marcar la EPA en 2014. Desde aquel máximo histórico, el colectivo de desempleados ha ido reduciéndose. Pero ese ritmo de bajada se ha ido ralentizando y en el último trimestre se observa incluso un rebote (por primera vez desde la recesión crece el paro de un año para otro) que ha encendido las alarmas. «Viene otra crisis», dicen unos. «Es la gestión del PSOE en el Gobierno», acusan por aquí. «Es la gestión del PP en la Junta», contestan por allá. Explicaciones hay para todos los gustos; a muchos les resulta confortable tener una consigna a la que aferrarse para explicar la realidad. Y ni que decir tiene lo bien que viene una EPA para la campaña electoral.

Pero la realidad es escurridiza y no encaja en los compartimentos donde los políticos quieren encerrarla. Es cierto que la economía se está ralentizando, pero también que se sigue creando empleo en Málaga. No a un ritmo tan vigoroso como en 2017, pero 7.000 ocupados más en un año tampoco es un mal dato. Y hay otros datos positivos: aumenta a mayor ritmo el empleo indefinido y a tiempo completo.

La razón por la que ha subido el paro en Málaga en el último año no es, pues, que se esté destruyendo empleo. La ecuación es otra: está aumentando la población activa; o en palabras más sencillas, hay más gente dispuesta a trabajar. Y ello pese a que la jubilación de los 'baby-boomers' empieza a dejarse notar: el colectivo de pensionistas se ha incrementado en 20.000 personas, rozando ya los 300.000. Si crece la población activa no es porque de repente a los malagueños que estaban inactivos les hayan entrado unas ganas irresistibles de ponerse a trabajar, sino porque Málaga está atrayendo mano de obra de otras zonas de España; no sólo de provincias limítrofes, sino de Madrid, Barcelona y países europeos. Una mano de obra cualificada que es la que está aprovechando las oportunidades laborales que generan, por ejemplo, las empresas tecnológicas.

Y aquí viene la segunda parte del titular: faltan trabajadores en Málaga. ¿Cómo pueden faltar cuando hay más de 140.000 parados? Pues porque entre esos demandantes de empleo no hay candidatos con la cualificación necesaria para optar a los puestos que están generando sectores como el tecnológico. Desde el PTA advierten de que cada vez les cuesta más encontrar según qué perfiles. Y compañías como Ebury (con más de 200 empleados) ya asumen como normal el tener que salir a recorrerse las universidades andaluzas en busca de talento. No es sólo un problema para las empresas de 'software'. También faltan profesionales cualificados en la construcción. Y pregúntenle a cualquier empresario de hostelería si tiene dificultades para encontrar -y sobre todo retener- a cocineros y camareros profesionales.

Así que antes de preocuparse por si viene o no viene otra crisis (que si tiene que venir, vendrá, y poco podremos hacer para evitarlo), nuestros políticos deberían centrarse en un problema que ya está aquí y que no es circunstancial, sino estructural: la escasa empleabilidad de buena parte de nuestros parados. Recordemos la definición de este 'palabro' según la OIT: «La aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo, para progresar en el trabajo y para adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional». Y recordemos ahora el perfil de las personas desempleadas en la provincia. Más de la mitad (71.000) tienen más de 45 años. Casi 60.000 (es decir, más del 40%) lleva más de un año buscando trabajo. Y el 30% no ha llegado a cursar estudios secundarios. Los puestos de trabajo que más demandan los parados malagueños son los llamados «elementales» (peón, mozo, personal de limpieza, ayudante) y los de «servicios de restauración, personales, protección y vendedores».

Málaga tiene un problema, sí. Pero no tanto de creación de empleo (o al menos no todavía), sino de cualificación de la mano de obra. El hecho de que aumente la población activa por la llegada de trabajadores de fuera no debe verse como algo negativo; al revés, es síntoma de vitalidad económica y aleja el problema demográfico que ya están sufriendo provincias del norte de España. Pero sí es un síntoma de que no hay suficientes profesionales cualificados en la provincia para cubrir los mejores empleos que se están generando.

En la cuneta

Esta semana se celebró en el PTA una jornada, organizada por CCOO, sobre los efectos de la revolución digital en el mercado laboral. Y en ella se daba un dato: casi el 47% de los empleos actualmente existentes en la provincia pueden acabar desapareciendo por efecto de la automatización en las próximas dos décadas. No sabemos si esta previsión llegará a cumplirse, pero es evidente el riesgo de que mucha gente se quede en la cuneta de la revolución digital si no se priorizan los esfuerzos por recualificar(nos) a los trabajadores. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, tiene el reto de relanzar la formación para el empleo, paralizada en Andalucía durante los años en los que más falta hacía. Ella misma reconoce que es necesario reformular esa formación, muy encorsetada por la 'titulitis', puesto que ahora el mercado laboral lo que demanda son competencias, es decir, saber hacer cosas, más que tener determinado título.