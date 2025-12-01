Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los médicos será una de las profesiones que sufrirá la falta de relevo. R. C.

Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom

Solo las grandes metrópolis podrán compensar los puestos de esta generación, advierte Fedea, que alerta de que los extranjeros también envejecen

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:45

Comenta

No habrá relevo para la oleada de jubilaciones que se vivirá en España a partir de esta próxima década a consecuencia del retiro de la ... generación del 'baby boom'. Solo las grandes metrópolis como pueden ser Madrid y Barcelona conseguirán cubrir los puestos que dejarán vacantes nuestros mayores, pero en la mayor parte de comunidades autónomas se registrará un déficit de mano de obra, sobre todo en profesiones cualificadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  9. 9 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»
  10. 10

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom

Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom