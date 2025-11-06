Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Yolanda Díaz anuncia una campaña específica contra Amazon, Uber o Cabify: «Son empresas que parecen muy modernas, pero con condiciones del siglo XIX»

Cristina Cándido

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Trabajo activa la maquinaria para detectar irregularidades laborales en las grandes multinacionales tecnológicas. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo dependiente de este ministerio, ... ha lanzando una campaña específica para vigilar el uso de los algoritmos que empresas que operan en España, como Uber, Cabify o Amazon tienen sobre los trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

