La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Trabajo activa la maquinaria para detectar irregularidades laborales en las grandes multinacionales tecnológicas. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo dependiente de este ministerio, ... ha lanzando una campaña específica para vigilar el uso de los algoritmos que empresas que operan en España, como Uber, Cabify o Amazon tienen sobre los trabajadores.

«Son empresas muy modernas del siglo XXI que parecen que funcionan con condiciones de Dickens, del siglo XIX», ha criticado este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados.

Apenas una semana después de que Amazon anunciase la puesta en marcha de un proceso de despido colectivo que afectaría a un máximo de 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en España, Díaz ha juzgado el modelo Amazon, «que permite que trabajen sus empleados 120 horas a la semana», asegunado que no lovan a consentir. «No solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados cuando van al baño, (...) son muchas otras», ha recalcado.

«Vamos a hacer un recordatorio a los magnates de las tecnoempresas en el mundo. Les vamos a decir que en España los derechos laborales se respetan y se cumplen», ha concluido.