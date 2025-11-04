Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una persona desempleada entrando en una oficina de empleo. R. C.

España supera de nuevo los 21,8 millones de afiliados tras otro acelerón del empleo, aunque el paro sube

Un octubre de récord suma 142.000 nuevos puestos de trabajo, pero el desempleo se eleva hasta los 2,44 millones

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:58

El empleo acelera pese al fin de la temporada de verano. En este inicio de otoño España ha conseguido volver a superar la barrera de ... los 21,8 millones de afiliados, un máximo histórico que registró en junio y julio pero que perdió en los meses posteriores. Es más, octubre ha marcado un récord en creación de empleo si descontamos los dos años de pandemia.

