Yolanda Díaz, junto al presidente de la CEOE, ANtonio Garamendi (dcha.). Efe

Díaz vuelve a apartar a la CEOE y negociará los permisos por fallecimiento solo con los sindicatos

Los empresarios acusan a Trabajo de no seguir un cauce adecuado y rechaza que deban asumir el coste de esta nueva medida

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:15

Momentos de máximo voltaje en las relaciones entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los empresarios en esta recta final de año. La historia se ... repite: el Ministerio de Trabajo aparta ahora a la CEOE de la mesa del diálogo social y negociará ahora solo con los sindicatos la ampliación a diez días de los permisos por fallecimiento y la puesta en marcha de otros dos nuevos para atender a familiares en cuidados paliativos o a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Y lo hace apenas una semana después de que diera por cerrada la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

