Calviño sugiere una congelación del salario mínimo en 2021

La negociación en torno a la subida del salario mínimo (SMI) sigue en pie, pero cada día se agota un poco más la esperanza de conseguir un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos. Después de varios días en los que diferentes miembros de la negociación han dado pistas más o menos claras del estado de la misma, este lunes la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha alejado más este alza para 2021.

Calviño sugiere una congelación del salario mínimo el año que viene, ya que asegura que hay que tomar «un poco de tiempo» para adoptar una decisión sobre la evolución del SMI si no hay acuerdo entre los agentes sociales, que se reúnen esta tarde con el Ministerio de Trabajo para abordar esta cuestión. «A lo mejor hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos enfilada la recuperación económica« ya en 2021, señaló en declaraciones a La Sexta.

La vicepresidenta se plantea si «este es el momento oportuno» para subir el salario mínimo teniendo en cuenta las circunstancias, aunque subrayó el compromiso del Ejecutivo con la subida del SMI, que ha subido un 30% en los dos últimos años, hasta los 950 euros mensuales en 14 pagas actuales.

La ministra aclaró que no se trata de si las empresas pueden o no asumir ahora un alza del 0,9% (unos 9 euros al mes), que es lo que subiría si se aplicara la previsión de inflación para 2021, sino de que esto supondría «imponer» por parte del Gobierno una decisión a empresas que no saben si el año que viene abrirán o no o si contratarán personal.

Y a unas horas de que comience la reunión del Ministerio de Trabajo con los empresarios y los sindicatos, las posturas están alejadas, no solo entre las tres partes, sino dentro del Gobierno. Desde Trabajo rechazan congelar el salario mínimo, como plantea la patronal de empresarios (CEOE), y los sindicatos reclaman subidas para recuperar la economía de las familias tras la pandemia.

De hecho, la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que sería «muy preocupante» que las empresas «no pudieran soportar una subida de apenas 9 euros» en 2021. Recordó que están pendiente de ello 1,5 millones de trabajadores y remarcó que si la economía y las empresas españolas no pueden con este alza, «estamos en un espacio muy grave».

Ante las palabras de Calviño, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, señaló en su cuenta de Twitter que «decir esto es como otorgar derecho de veto a la CEOE» y que lo que debería hacer el Gobierno es «promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas». A su juicio, si no hay un acuerdo en la mesa de diálogo social, el Ejecutivo debe «arbitrar una salida y una propuesta», pero si se alinea con la posición de máximos de una parte -en alusión a la CEOE-, «incentiva el desacuerdo».