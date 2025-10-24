Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alma Andalucía: Un nuevo plan de empleo ofrece prácticas en Europa para jóvenes que ni estudian ni trabajan

La iniciativa Alma Andalucía está destinada a personas de entre 18 y 29 años, que no cursen estudios reglados ni formación y estén inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SAE

E. PRESS

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:19

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha informado en calidad de director provincial del ... Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entidad adscrita a la Consejería de Empleo, que, próximamente, se va a poner en marcha un nuevo programa que busca incrementar las habilidades, conocimientos, experiencias y autoconfianza de cara al mercado laboral y educativo de jóvenes, que ni estudian ni trabajan, a través de un plan individualizado de asesoramiento, formación, acompañamiento y una experiencia supervisada de aprendizaje laboral en otro estado miembro de la UE.

