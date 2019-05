Las academias malagueñas se llenan de opositores para optar a las cerca de 33.800 plazas que se ofertan este año

El canal 'on-line', un sector en auge que ya representa el 30%

Con el auge de las nuevas tecnologías y de los teléfonos inteligentes, la formación está dejando cada vez más de ser tan presencial. Los cursos 'on-line' no han hecho más que crecer en los últimos años. En concreto, desde el año 2000 el sector de la formación a distancia ha crecido un 900% a nivel mundial. Además, según OBS Business School, en el plazo de dos años el 50% de la formación profesional será ya 100% 'on-line'. No sólo este sector lo está notando, si no que también las universidades, cada vez más, se incorporan a este modelo.

Actualmente, en España más de 350.000 alumnos cursan bachillerato, Formación Profesional o grados y posgrados de educación superior en la modalidad a distancia, frente a los más de 2.600.000 que asisten a clases presenciales. Las academias y centros de formación malagueños también se están sumando, cada vez más, a esta tendencia. Así, desde el centro Ceifor, con sede en la calle Comedias, número 9 de la capital, el coordinador de tutorías, Paco Padilla, explica que cada vez son más los alumnos que optan por matricularse en esta modalidad a distancia, «por la flexibilidad que les proporciona a la hora de compaginar la formación o la preparación de unas oposiciones con su vida personal o laboral», remarca.

No en vano, cada alumno tiene necesidades y horarios diferentes. «La formación 'on-line' nos permite adaptarnos a estas necesidades creando diferentes niveles de complejidad», argumenta Padilla, para quien otro factor muy importante a la hora de personalizar el aprendizaje, es «mantener un contacto directo y constante con el profesor, creando así una formación individualizada».

La formación 'on-line' representa ya casi el 30% de la formación continua que reciben las empresas en nuestro país. Además, casi el 70% de las grandes compañías ya utilizan el 'e-learning' de forma habitual para sus trabajadores. En nuestro país hay más de 600 empresas que proporcionan formación 'on-line'.

Los idiomas y las nuevas tecnologías son los segmentos en los que más se está utilizando esta técnica, según destaca Xavier Orri, de la firma Homuork. «Los cursos de idiomas son los más demandados, pero las empresas son exigentes a la hora de contratar. Además de que sea 'on-line', piden que esté correctamente tutorizado, con una atención personalizada, que sean accesibles desde cualquier dispositivo y que ofrezcan módulos para aprender el idioma con los tecnicismos de su sector», sostiene Orri, quien pone como ejemplo de empresa que imparte cursos de inglés personalizado para personas que trabajen en el ámbito de la medicina a la firma SmartEducation.

Sin embargo, no todos los centros de formación apuestas por esta metodología, y a menudo optan por modelos intermedios, en los que se combinan la enseñanza presencial con el 'e-learning'. Estos son los casos de academias como Unitec o Jesús Ayala, ambas con sede en la capital malagueña y con cerca de tres décadas de experiencia en el sector de la preparación de oposiciones. Según un estudio realizado a nivel europeo por la compañía DP titulado 'Formación on-line de las competencias comunicativas para una fuerza laboral internacional muy diversa', en el que se entrevistó a 103 directivos de I+D, gerentes de recursos humanos y personal educativo, la formación mixta es la tendencia mayoritaria, con un 50%, seguida por la formación presencial (44%), 'e-learning' (38%) y 'social learning' (12%).