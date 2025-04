Cómo solicitar el subsidio de desempleo para los que tengan cotizado menos de un año

Viernes, 8 de enero 2021, 12:28 Comenta Compartir

Solo si se ha cotizado al menos 360 días durante los últimos seis años, se tiene derecho a solicitar el desempleo. Pero, ¿qué ocurre si no es así? Muchas personas han perdido su empleo en los últimos meses a causa de la crisis sanitaria sin cumplir con este requisito y otras llevan ya mucho tiempo en el paro. Para los que no pueden optar al desempleo al no haber cotizado lo suficiente en los últimos años, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con un subsidio por cotización insuficiente, también llamado subsidio por pérdida de empleo, de 430 euros al mes, que se cobra en función del tiempo que se ha cotizado y de si la persona desempleada tiene o no responsabilidades familiares, concretamente hijos menores de 26 que convivan o cónyuge a su cargo.

Requisitos para optar a este subsidio

-Estar desempleado o desempleada y en situación legal de desempleo.

-Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de actividad.

-Haber cotizado por desempleo al menos 3 meses, si usted tiene responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tiene, y no llegar a 360 días. En el caso de tener los 360 días cotizados, tendría derecho a la prestación contributiva.

-No percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (Cuantías para este año). Se tendrán en cuenta las rentas íntegras o brutas. El rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, es el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos que hayan sido necesarios para conseguir estos ingresos. Las ganancias patrimoniales son el resultado de la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

Estos requisitos se deben reunir en el momento en que presente la solicitud del subsidio, de sus prórrogas o reanudaciones y mientras se perciba la ayuda.

Si no se reúnen los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de responsabilidades familiares, se puede optar todavía al subsidio si se justifica que cumple con ellos dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante.

Las personas mayores de 52 años tienen derecho a percibir el subsidio por desempleo para personas trabajadoras mayores de esta edad.

Duración

La duración depende del número de meses cotizados y de si se tiene o no responsabilidades familiares. Si no se tiene responsabilidades familiares el subsidio durará seis meses, si ha cotizado seis o más meses.

Si se tiene responsabilidades familiares:

-El subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si se ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente.

-El subsidio durará 21 meses, si se ha cotizado 6 o más meses (en este supuesto, el derecho se reconocerá por seis meses, y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final).

En el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud. Las cotizaciones que sirvieron para aprobar este subsidio, no podrán ser tenidas en cuenta en una situación legal de desempleo posterior, para acceder a una nueva prestación de nivel contributivo o asistencial.

Cuantía

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). En el caso de pérdida de trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en el último contrato.

Presentación de la solicitud

Se deeberá presentar en el plazo de 15 días hábiles, que empieza a contar desde el día siguiente a la situación legal de desempleo.

El derecho al subsidio nacerá el día siguiente de la situación legal de desempleo. Si la empresa le hubiera abonado las vacaciones por no haberlas disfrutado, el subsidio nacerá el día siguiente al fin del periodo que corresponda a estas vacaciones. Si presenta la solicitud fuera de plazo, tendrá derecho a que se apruebe a partir del día siguiente a la fecha de la solicitud, teniendo en cuenta que se restarán de la duración del subsidio los días comprendidos entre la fecha en que hubiera correspondido el inicio de la prestación (si se hubiera solicitado en plazo) y la fecha en que se haya presentado la solicitud.

La solicitud se podrá presentar a través de:

- La sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

- En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la sede electrónica del SEPE o por teléfono) .

- En cualquier oficina de registro público.

- Por correo administrativo.