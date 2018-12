Los trabajadores mejor remunerados pagarán 200 euros más al año de cuota La subida de la base máxima de cotización rondará el 7% en 2019, con un coste total para las empresas de más de 1.000 millones al año LUCÍA PALACIOS MADRID. Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:03

Hasta 1,5 millones de trabajadores tendrán que pagar el próximo año casi 200 euros más al año en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que el desembolso total para las empresas superará los 1.000 millones de euros. Esto es así a consecuencia de la subida de la base máxima de cotización, que finalmente rondará el 7%.

Así lo confirmaron ayer a este periódico fuentes gubernamentales, después de que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, lo desvelara poco antes. «Hay anuncio de una subida del 7% de las cotizaciones sociales, que en el fondo son impuestos», avanzó el nuevo presidente de la patronal, que mostró su oposición a esta medida. «En España ya tenemos unos costes de la Seguridad Social un 30% superiores a los de Europa y si nos meten un rejón del 7% más tendremos un problema de competitividad», sostuvo. Pese a todo, es una subida menor a la que se esperaba, puesto que en las últimas semanas se había producido un baile de cifras. Fue primero el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, quien desveló que la intención del Gobierno era subir la base máxima de cotización entre un 10% y un 12%, algo que fuentes de Moncloa no confirmaron. Hace apenas unos días la propia ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rebajó estas expectativas y habló de que se elevarían «un poco por debajo del 10%», aunque precisó que todavía no se ha concretado la tasa definitiva.

La mayor subida

Será a su vez la mayor subida de la última década, puesto que desde 2008 los incrementos han oscilado entre el 0,25% de 2015 y el 5% de 2013 y 2014. Lógicamente esto supondrá una recaudación mayor para las arcas de la Seguridad Social, aunque con el alza del 7% no podrán ingresar los más de 1.000 millones que calculaba el Ejecutivo cuando barajaba subirla por encima del 10%. Desde CC OO estiman que la recaudación supondrá entre 700 y 800 millones de euros más al año.

«Es un incremento relevante, superior al de los últimos años, por lo que va en la buena dirección», se congratuló el secretario de Acción Sindical de CC OO, Carlos Bravo, quien no obstante precisó que es una «subida insuficiente, que además debería ir acompañada de una actualización de la pensión máxima coherente». Y esto no va a suceder, pues Valerio puntualizó la semana pasada que la pensión máxima aumentará el próximo año igual que todas, es decir, un 1,6% (o 1,7% en caso de que se tome como referencia la inflación de noviembre, tal y como sopesa el Gobierno), y no en la misma cuantía que su base.

En la actualidad, la base máxima del Régimen General se sitúa en los 3.803,7 euros al mes, que multiplicado por 12 pagas dan un salario de 45.644 euros brutos al año. De esta forma, todo lo que se cobra por encima de 45.644 euros no cotiza a la Seguridad Social. Con la subida del 7%, esa base máxima escalará 266 euros más al mes hasta los 4.070 euros y supone un salario bruto anual de 48.840 euros.

Pero, ¿cuánto dinero significará para el trabajador y para el empresario? Teniendo en cuenta que el afiliado debe pagar el 6,25% de su remuneración en cotizaciones, le subirá la cuota en 16,6 euros más al mes, es decir, unos 200 euros más al año. Por su parte, el empresario, que paga el 32,1% del salario de su trabajador (incluidas las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que varían según el sector), deberá abonar 85,6 euros más cada mes o un total de 1.027,2 euros al año. Esto supondrá que las empresas tendrán que pagar el próximo año unos 1.027 millones más por el incremento del coste a la Seguridad Social, según se un informe de la CEOE hace unas semanas y que cuantifica en algo más de un millón los trabajadores afectados (el Ministerio de Trabajo lo eleva hasta 1,5 millones).

«Estábamos diciendo que en España se iban a generar del orden de 500.000 empleos al año. Si esto sigue adelante se contratará menos, no sé cuánto, pero va a ser menos, seguro. Y no es que lo diga yo, es que suele ser así», auguró el presidente de los empresarios.