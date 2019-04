«Los trabajadores decidirán si se mantiene el bisindicalismo» Pepe Álvarez, secretario general de UGT. :: efe Pepe Álvarez Secretario general de UGT L. PALACIOS Miércoles, 1 mayo 2019, 00:39

-Las grandes movilizaciones en el último año han sido protagonizadas por otros movimientos sociales. ¿Estamos ante el fin del sindicalismo de clase?

-Siento empezar discrepando, pero no creo que su interpretación sea correcta, al menos no es la que nosotros tenemos. Sumando somos más fuertes, y confluir con otras organizaciones para hacer avanzar planteamientos que compartimos no me supone ningún problema. No creo que pueda deducirse de esto que el sindicalismo de clase esté en vías de extinción, sino más bien que la evolución no excluye a nadie.

-¿Tiene sentido el 1 de mayo en un mundo que está en plena revolución por la digitalización?

-¿Usted cree que la revolución digital acabará con las desigualdades, con la explotación laboral, con las discriminaciones? El Primero de Mayo nació como reivindicación mundial de la jornada de ocho horas. Hoy podríamos preguntar a algunos de los trabajadores de las plataformas digitales cuántas horas trabaja y, seguramente, le dirá que más. Se lo dirán también trabajadores del comercio, de la hostelería, del reparto a domicilio, del campo, de la construcción, de la banca... Todo eso hay que combatirlo y tratamos de hacerlo a diario.

-Las elecciones generales han constatado que el bipartidismo murió, ¿estamos también ante una crisis del bisindicalismo?

-Lo único que tienen en común la política y el sindicalismo es que en ambos casos la representación se decide en procesos electorales. Han sido los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país los que saltaron las costuras del bipartidismo, y serán los trabajadores y trabajadoras los que decidirán qué pasa en el ámbito sindical. Por el momento, ese bisindicalismo del que habla sigue vigente porque los trabajadores quieren.

-¿Qué le pide UGT al nuevo Gobierno?

-Vamos a seguir reivindicándole las mismas soluciones que hasta hace unos días: que lo primero son las personas, atender sus problemas y necesidades y recuperar sus derechos y libertades. En concreto, vamos a exigirle la derogación de las reformas laboral y de las pensiones, un plan de choque por el empleo, aumentar la protección por desempleo y la protección social, un cambio de modelo productivo, un plan de lucha contra la precariedad y la siniestralidad y por la igualdad, o pactos de Estado contra la pobreza, la educación o la vivienda.

-¿Los cambios en CEOE han hecho más difícil alcanzar acuerdos?

-El obstáculo no ha estado tanto en la CEOE como en la capacidad de veto que el Gobierno de facto les reconoció a las organizaciones empresariales para hacer algunas reformas que UGT y CC OO considerábamos fundamentales. Si entramos en una fase política de mayor normalidad y estabilidad, entonces sí habrá oportunidad de ver el tenor de las decisiones que se adopten en la CEOE.