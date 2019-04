Los tipos, al alza desde noviembre tras asumir el impuesto hipotecario El interés medio de los créditos para vivienda roza el 2,4% tras subir por tercer mes seguido, aunque la banca decía que no los elevaría J. M. CAMARERO Miércoles, 3 abril 2019, 00:23

MADRID. Los peores temores de los futuros hipotecados se están haciendo realidad cuando apenas han transcurrido tres meses desde que el Gobierno obligara a la banca a asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) tras la controversia generada por las sentencias contradictorias del Tribunal Supremo. Desde noviembre, el coste total de las hipotecas (los intereses, pero también las comisiones y los gastos correspondientes) se ha elevado por tercer mes consecutivo hasta finalizar en febrero en una TAE del 2,38%, frente a la del 2,34% de enero y la del 2,24% de diciembre del año pasado.

Este incremento se produce en un momento en el que el euríbor se mantiene prácticamente estable en terreno negativo (ha concluido marzo en el -0,10%) sin que se hayan registrado repuntes de los tipos de interés.

Los principales banqueros habían asegurado en sus últimas intervenciones pública que no repercutirían esa medida en sus hipotecas. No ha ocurrido así, sobre todo en los préstamos a tipo fijo, cuyo interés subió en enero por encima del 3%, frente a la caída de las hipotecas variables hasta el 2,3%, según el INE. Ha sido el primer aumento en los ocho últimos meses: a principios de año, esta modalidad de préstamos sobre vivienda pagaba un interés inicial del 3,09%, más de un punto porcentual superior al de diciembre de 2018. Desde el mes de abril del año pasado el mercado bancario no elevaba este precio.

Ayer mismo, el director del departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, Fernando Tejada, afirmaba que el crédito se encarecerá con la nueva ley hipotecaria, y la asignación de gastos que realiza, durante unas jornadas sobre la ley de crédito inmobiliario organizadas por la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Ahí precisó que ha mejorado en cuanto a seguridad jurídica para erradicar la incertidumbre que acusaba y penalizaba la industria bancaria.