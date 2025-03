El Gobierno facilitará el teletrabajo con medidas de estímulo para «atender a las obligaciones familiares»

Edurne Martínez Madrid Martes, 10 de marzo 2020, 10:44 | Actualizado 10:59h. Comenta Compartir

Trabajar desde casa, el conocido como teletrabajo, es una de las formas más «eficaces» para retener los contagios de coronavirus, según reconoció este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras anunciar el cierre de colegios y universidades de la Comunidad de Madrid y Vitoria. Pero no todas las empresas están preparadas para ello, por lo que el Gobierno ha anunciado que aprobará «medidas de estímulo» para reactivar la actividad de los sectores más afectados por la epidemia y para «facilitar» el teletrabajo.

De esta forma, se intentará compaginar la actividad profesional y el cuidado de los niños en las regiones donde a partir de este miércoles tendrán que quedarse en casa durante 14 días. Así lo explicó María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, en una entrevista en la Ser, que no entró a detallar las actuaciones que prepara el Ejecutivo ni cuándo se aprobará el plan de choque anunciado este lunes por el presidente Pedro Sánchez.

La ministra destacó que las ayudas económicas que otorgue el Gobierno buscarán «contener la epidemia» y «paliar los efectos» que puede producir esta crisis en el sector de los servicios, sobre todo en el turismo, al resentirse los viajes de los turistas. A pesar de ello, Montero considera que el impacto económico de esta crisis será «transitorio» en España y «en forma de uve», es decir, todo lo que baje volverá a subir.

Ayudas fiscales

En este sentido, la ministra de Hacienda celebró las medidas de estímulo de la economía que están adoptando algunos países como China, Alemania o Italia para reanimar el consumo en los sectores que puedan registrar mayores caídas. En nuestro país, habló de «facilitar» el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas y así paliar la falta de actividad por la caída de la demanda o la demora del suministro de materias primas, y que de esta forma no se pierdan puestos de trabajo.

Aún así, la ministra no concretó en cifras cómo se llevará a cabo estas medidas. Lo prioritario en este momento es «preservar la salud» y tomar las decisiones necesarias según los criterios de los expertos sanitarios, a pesar de las «distorsiones» que puedan acarrear en la sociedad.

Respecto al pacto de estabilidad, la ministra confirmó que España pedirá que se revise la meta de déficit para hacer frente a esta crisis y señaló que «ahora mismo el Ejecutivo no se plantea» hacer una revisión de las previsiones de crecimiento de la economía española. De momento, Bruselas ya ha confirmado que los gastos extraordinarios en los que incurran los gobiernos para responder a la epidemia no computarán a la hora de calcular el déficit público estructural, es decir, no se tendrán en cuenta para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad.