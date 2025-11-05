Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ayer en la rueda de prensa. EFE

Telefónica sufre el mayor desplome en Bolsa en un lustro tras recortar a la mitad su dividendo

La teleco deja fuera de su Plan Estratégico la controvertida ampliación de capital, pero confirma que la llevará a cabo si compra otras operadoras

EDURNE MARTÍNEZ

MADRID.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Solo el referéndum por el Brexit y el estallido de la pandemia habían generado un desplome de las acciones de Telefónica como el vivido ... ayer. Los títulos de la teleco sufrieron una caída de más del 13% en Bolsa, la tercera mayor de su historia y la peor en cinco años, hasta los 3,73 euros, un nivel que no se veía desde febrero de 2024 y que hizo que la operadora bajara del umbral de los 4 euros que había logrado mantener desde febrero de este año. Solo han existido otras dos ocasiones en las que su cotización se ha comportado peor. La primera, el 24 de junio de 2016, con la votación de salida de Reino Unido de la UE, cuando la oleada de ventas se saldó con una caída del 16%, la peor de toda su historia. La segunda, el 12 de marzo de 2020, en pleno estallido de la crisis del coronavirus, cuando se dejó un 14%. Ayer, Telefónica sumó otro hito en su historia para el olvido, con ese fuerte recorte que provocó que, en solo una sesión, la firma borrara de un plumazo plumazo más de 3.186 millones de su valor de mercado, que apenas supera ya los 21.000 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  6. 6 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10 Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Telefónica sufre el mayor desplome en Bolsa en un lustro tras recortar a la mitad su dividendo

Telefónica sufre el mayor desplome en Bolsa en un lustro tras recortar a la mitad su dividendo