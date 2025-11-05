Telefónica sufre el mayor desplome en Bolsa en un lustro tras recortar a la mitad su dividendo

Solo el referéndum por el Brexit y el estallido de la pandemia habían generado un desplome de las acciones de Telefónica como el vivido ... ayer. Los títulos de la teleco sufrieron una caída de más del 13% en Bolsa, la tercera mayor de su historia y la peor en cinco años, hasta los 3,73 euros, un nivel que no se veía desde febrero de 2024 y que hizo que la operadora bajara del umbral de los 4 euros que había logrado mantener desde febrero de este año. Solo han existido otras dos ocasiones en las que su cotización se ha comportado peor. La primera, el 24 de junio de 2016, con la votación de salida de Reino Unido de la UE, cuando la oleada de ventas se saldó con una caída del 16%, la peor de toda su historia. La segunda, el 12 de marzo de 2020, en pleno estallido de la crisis del coronavirus, cuando se dejó un 14%. Ayer, Telefónica sumó otro hito en su historia para el olvido, con ese fuerte recorte que provocó que, en solo una sesión, la firma borrara de un plumazo plumazo más de 3.186 millones de su valor de mercado, que apenas supera ya los 21.000 millones de euros.

Con la caída de ayer, la operadora acumuló seis sesiones consecutivas de descensos en las que se ha dejado más de un 18,5% (unos 4.760 millones de euros), entrando en terreno negativo en 2025 con un recorte acumulado del 6,7%, que contrasta con el fuerte repunte del 37% que suma el Ibex-35 en el periodo.

El detonante de este histórico desplome en Bolsa fue el anuncio del recorte del dividendo a la mitad en 2026 que el presidente Marc Murtra ha incluido en su Plan Estratégico 2026-2030, que presentó ayer al mercado tras meses de expectación, después de la «revisión profunda y estratégica» de la compañía desde que tomó las riendas en sustitución de José María Álvarez-Pallete, el pasado mes de enero. El texto remitido a la CNMV revela que el pago a los accionistas se reducirá de los 0,30 euros por acción a los 0,15 euros a partir del año que viene. La compañía aseguró que en 2025 se mantendrá el dividendo como estaba previsto (0,30 euros en dos pagos), pero en 2026 se hará un solo pago de 0,15 euros en junio de 2027.

Pero hay un proyecto más allá del Plan Estratégico en el que se da por hecho la ampliación de capital –sin concretar cifras– si se llevan a cabo fusiones de otras operadoras. Así lo confirmó Murtra a los analistas: «Para una operación de fusiones importantes sí consideraríamos la ampliación de capital», una opción que el mercado había descontado tras las primeras filtraciones el pasado verano, pero que en la compañía no se había confirmado. Y las fusiones con otras operadoras son un objetivo de la compañía a medio plazo. «Tomaremos decisiones difíciles pensando en el corto, pero también en el medio y largo plazo», aseguró el presidente ante los más de noventa periodistas acreditados en la rueda de prensa. Porque aunque el plan estratégico no concreta ninguna operación corporativa como integraciones de otras operadoras –se lleva hablando desde hace meses de la posible compra de Vodafone al fondo británico Zegona–, revela que la compañía «estará preparada para las posibles oportunidades» que se presenten en estos cinco años. De hecho, el texto llega a cifrar de 18.000 a 22.000 millones de euros el valor de lo que se podría generar en sinergias en una eventual consolidación en sus mercados clave.

Un beneficio un 46% inferior

Preguntado sobre las posibles fusiones, Murtra indicó que están «en conversaciones continuas», pero que nunca harían una operación de este tipo si no cumple tres condiciones: sinergias de costes, precio apropiado y un nivel óptimo de 'remedies' (condiciones) decretados por Bruselas. «Hay gran potencial, pero también mucha incertidumbre y no diremos nada si no es un hecho», zanjó.

Murtra aseguró que la compañía está «muy bien posicionada» para poder llevar a cabo el plan estratégico «con éxito» y aseguró que en el pasado Telefónica ha sido «reacia a tomar decisiones difíciles». Más allá del recorte del dividendo y la ampliación de capital, los resultados del tercer trimestre no fueron positivos: los beneficios cayeron un 46% hasta los 828 millones entre enero y septiembre y obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 1.080 millones, frente al beneficio de 954 millones en 2024. La compañía achaca estos números a la venta de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador y cifra el impacto contable en 1.909 millones.