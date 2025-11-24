Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Telefónica. Reuters

Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas

La compañía concretó este lunes la propuesta en tres sociedades y este martes se completará con las otras cuatro para que antes de final de año se alcance un acuerdo con los sindicatos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Telefónica ha comenzado a concretar la cifra de afectados del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado para abordar su plan de recorte ... de gastos y cumplir con su plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre que incluía una previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030. Este lunes la operadora comunicó a tres de las siete filiales afectadas por el despido colectivo su propuesta de salida de 5.040 personas en las tres empresas con las que se ha reunido hoy. Mañana comunicarán la cifra de las otras cuatro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  8. 8 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas

Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas