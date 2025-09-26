La tecnología como aliada estratégica para el impulso de la economía verde
En este especial, ofrecemos lo más destacado del Foro de Diario SUR 'Economía Verde: Inteligencia Artificial aplicada a la sostenibilidad de las empresas', y profundizamos en otros aspectos de la alianza entre tecnología y medio ambiente
SUR
Málaga
Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:24
La Inteligencia Artificial dibuja un nuevo horizonte de posibilidades para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible. Para analizar estas cuestiones, Diario SUR convocó el ... pasado martes 23 de septiembre de en el hotel AC Málaga Palacio a un panel de expertos del ámbito privado y público, en una nueva edición del foro 'Economía Verde', con el título 'Inteligencia Artificial aplicada a la sostenibilidad de las empresas'. Un evento que contó con el patrocinio de Unicaja e Hidralia.
En las páginas del especial que a continuación ofrecemos, podrás encontrar lo más destacado de dicho foro, además de una panorámica a los proyectos internacionales desarrollados en la provincia que vinculan tecnología y sostenibilidad, la apuesta por la formación en competencias vinculadas a la economía verde, y las líneas de actuación a favor de la sostenibilidad de entidades como Hidralia o Grupo Jumadi.
