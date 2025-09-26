Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La tecnología como aliada estratégica para el impulso de la economía verde

En este especial, ofrecemos lo más destacado del Foro de Diario SUR 'Economía Verde: Inteligencia Artificial aplicada a la sostenibilidad de las empresas', y profundizamos en otros aspectos de la alianza entre tecnología y medio ambiente

La Inteligencia Artificial dibuja un nuevo horizonte de posibilidades para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible. Para analizar estas cuestiones, Diario SUR convocó el ... pasado martes 23 de septiembre de en el hotel AC Málaga Palacio a un panel de expertos del ámbito privado y público, en una nueva edición del foro 'Economía Verde', con el título 'Inteligencia Artificial aplicada a la sostenibilidad de las empresas'. Un evento que contó con el patrocinio de Unicaja e Hidralia.

