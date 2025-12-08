El superávit comercial de China rebasa el billón de dólares por primera vez

Once meses han sido suficientes para que China haya alcanzado un superávit comercial de más de un billón de dólares, una barrera que ningún país ... había logrado rebasar con anterioridad, ni siquiera el propio gigante asiático en un año natural. Y es que lejos de mermar la balanza comercial de Pekín, la guerra arancelaria emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump a principios de abril parece que ha logrado el efecto contrario, ya que ha espoleado el comercio internacional del país que dirige Xi Jinping.

Según recogen los datos publicados este lunes por la Administración General de Aduanas china, el superávit comercial acumulado hasta noviembre (diferencia entre las exportaciones e importaciones) se cifra en 1,08 billones de dólares, lo que se traduce en un crecimiento del 21,7% respecto al ejercicio precedente a estas alturas. Una diferencia que el gigante asiático ha logrado, entre otros factores, gracias al impulso de los productos vendidos al extranjero, que alcanzan un valor de 3,4 billones de dólares hasta noviembre, un 5,4% más que el año pasado.

Los datos son muy claros y revelan que Pekín ha sorteado con éxito el muro arancelario de Washington mediante la reorientación de sus mercados. Y es que pese a que el país norteamericano sigue siendo el principal importador global de productos chinos, sus compras han menguado un 18,9% respecto al mismo periodo de 2024, hasta los 386 millones de dólares. Mientras tanto, China se ha apoyado en mercados como el europeo, donde sus exportaciones han crecido cerca de un 15%. Entre el abanico de productos más vendidos en Europa destacan los tecnológicos (teléfonos, semiconductores, baterías…), paneles solares, productos de belleza o coches. Estos últimos, de hecho, cuentan con una penetración cada vez mayor en el Viejo Continente, principalmente impulsados por el mayor grado de desarrollo en modelos eléctricos.

Por otra parte, el Sudeste Asíatico también ha aumentado la demanda de productos chinos, cerca de un 8% en lo que va de año. El análisis de múltiples expertos coincide en que otro factor que pesa en el crecimiento de las exportaciones chinas es la debilidad de su propia divisa, el renminbi. Ésta se encuentra rezagada frente a las monedas de sus principales socios comerciales, lo que está abaratando los bienes y servicios chinos. A esto hay que sumarle la sobreproducción de las fábricas del país asiático, generando una oferta masiva incapaz de cubrirse por el mercado interno. Ante ello, inundan los mercados internacionales con productos sensiblemente más baratos, tal y como sucede en la industria siderúrgica.

Macron alerta: «Es un asunto de vida o muerte para la industria europea»

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha realizado una visita oficial a China durante este fin de semana, y ha afirmado en numerosas ocasiones que el superávit comercial chino empieza a ser «insostenible» y que el país asiático «está a punto de atacar el corazón del modelo industrial europeo». En este sentido, matizó que el volumen de productos que Pekín compra a sus socios europeos es cada vez menor.

De hecho, el dirigente francés calificó esta situación «como un asunto de vida o muerte para la industria europea», algo que podría «obligar a los países europeos a adoptar medidas de desacoplamiento, como ha hecho Estados Unidos, a través de la imposición de aranceles a productos chinos». Se trata de un tema del que ya ha conversado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.