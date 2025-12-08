Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Coches chinos apilados en el puerto de Suzhou, a la espera de ser embarcados. AFP

El superávit comercial de China rebasa el billón de dólares por primera vez

Sus ventas a EE UU se han reducido casi un 20% hasta noviembre, aunque lo ha compensado con el envío masivo de productos a Europa o el Sudeste Asiático

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

Once meses han sido suficientes para que China haya alcanzado un superávit comercial de más de un billón de dólares, una barrera que ningún país ... había logrado rebasar con anterioridad, ni siquiera el propio gigante asiático en un año natural. Y es que lejos de mermar la balanza comercial de Pekín, la guerra arancelaria emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump a principios de abril parece que ha logrado el efecto contrario, ya que ha espoleado el comercio internacional del país que dirige Xi Jinping.

