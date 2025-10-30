Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La subida de la luz eleva la inflación al 3,1%, el nivel más alto del año

El IPC repunta una décima en octubre y también la inflaciín subyacente, que aumenta al 2,5%

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:05

La inflación vuelve a repuntar en España y se sitúa en el nivel más alto dde todo el año. El Índice de Precios al Consumo ( ... IPC) subió una décima más en septiembre y sobrepasó la barrera del 3% al situarse en el 3,1%, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

