La subida de la luz eleva la inflación al 3,1%, el nivel más alto del año
El IPC repunta una décima en octubre y también la inflaciín subyacente, que aumenta al 2,5%
Madrid
Jueves, 30 de octubre 2025, 09:05
La inflación vuelve a repuntar en España y se sitúa en el nivel más alto dde todo el año. El Índice de Precios al Consumo ( ... IPC) subió una décima más en septiembre y sobrepasó la barrera del 3% al situarse en el 3,1%, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este avance se explica principalmente por las subidas de la electricidad y del transporte aéreo y por ferrocarril, según señala el organismo público. Estas subidas se compensan, en parte, por la bajada de las gasolinas, respecto a octubre de 2024.
La inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, también se queda en octubre una décima por encima de la septiembre, en el 2,5%.
De esta forma, España se aleja del entorno seguro del 2% recomendado por el Banco Central Europeo (BCE) y sobrepasa ya la tasa del 3%, nivel que Funcas pronosticaba que se alcanzaría ya en septiembre. Y es que el proceso de desinflación podría verse dificultado por el encarecimiento de las importaciones a Estados Unidos y los ajustes en las cadenas de suministro, sobre todo si la fragmentación comercial continúa escalando.
