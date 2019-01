El más sorprendente fichaje frustrado :: efe El financiero italiano iba a ser la mano derecha de Ana Botín por su experiencia internacional, pero su elevado coste le ha dejado fuera del banco Andrea Orcel AMPARO ESTRADA MADRID. Viernes, 18 enero 2019, 00:01

Hace cuatro meses, el 25 de septiembre del año pasado, la presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, presentaba el fichaje de Andrea Orcel como nuevo consejero delegado de la entidad «tras un exhaustivo proceso de búsqueda» para «fortalecer» al equipo del banco gracias a su experiencia internacional y «su conocimiento estratégico de banca comercial». Santander se lo 'robaba' a UBS, aunque Orcel negoció -como es habitual en estos casos- que no perdería la remuneración que tenía comprometida en ese banco de inversión a través de acciones diferidas. Precisamente la negativa del banco suizo a cubrir el bonus del banquero -algo que en el sector se considera bastante lógico puesto que se marchaba voluntariamente a un competidor, aunque el Santander ha intentado argumentar que un banco comercial no es rival de un banco de inversión- ha sido la razón esgrimida por la entidad española para dar marcha atrás en su contratación ante el «inaceptable» coste de 50 millones de euros que le supondría. Una decisión que se enmarca en el contexto de un BCE partidario de limitar el sueldo de los banqueros y de una situación política y social en España muy crítica con las elevadas remuneraciones de los ejecutivos.

En realidad, Andrea Orcel (Italia, 1963), es más un 'tiburón financiero', que ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el sector de la banca de inversión y de las fusiones y no en la banca comercial, esa que tiene que ser aburrida como enfatizaba Emilio Botín. «Somos un banco aburrido porque siempre hacemos lo mismo», decía. Sin embargo, Orcel conoce el Santander por haber sido uno de los principales asesores de la entidad cántabra durante casi veinte años, desde los tiempos de Emilio Botín, ya que ha asesorado en grandes operaciones como la compra de Abbey National en 2004 o la ampliación de capital de 7.500 millones realizada por Ana Botín en enero de 2015, recién llegada a la presidencia.

Andrea Orcel ha sido presidente de la banca de inversión en UBS desde noviembre de 2014, aunque ingresó en el banco suizo en 2012 donde ha ocupado varios cargos de responsabilidad. Anteriormente estuvo dos décadas en Merrill Lynch, donde fue presidente de banca de inversión y de mercados emergentes (excluyendo Asia). También trabajó en Goldman Sachs y en Boston Consulting Group. Un excompañero de Orcel en Bank of America Merrill Lynch comentaba en Financial Times que Orcel es «vorazmente competitivo», con un «encanto inmenso» y que es «excelente motivando a gente buena y convirtiéndoles en estupendos, pero es menos bueno motivando a gente mediocre y haciéndolos buenos».

«No soy fácil, soy muy exigente», reconocía Orcel. Un banquero que tiene fama de adicto al trabajo, con llamadas telefónicas o correos a horas intempestivas, algo en lo que coincidía con Emilio Botín, aunque el nacimiento de su hija hace siete años ha atemperado esa costumbre. Realizó su tesis universitaria sobre la banca de inversión, donde ha llegado a ser uno de los ejecutivos más exitosos, aunque también participó en la adquisición de ABN Amro en 2007 por Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland, con un resultado no muy satisfactorio: Fortis y RBS fueron nacionalizados después. No obstante, en 2008, en plena crisis bancaria, Orcel logró una remuneración de 30 millones de dólares en Merrill Lynch. Cuando en 2015, el FT le preguntó si quería dirigir su propio banco, Orcel no dudó la respuesta: «Por supuesto que sí». En Santander ya no va a ser y ahora su situación profesional se ha vuelto muy complicada. Está devastado, aseguran en su entorno. Para el sector financiero, tan sorprendente fue su fichaje como su cancelación cuatro meses después.