Los sindicatos convocan para el 8 de febrero la primera movilización contra Sánchez Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo (izquierda), y UGT, Pepe Álvarez, ayer. :: ep UGT y CC OO exigen al Gobierno que cumpla lo acordado y derogue ya los aspectos centrales de la reforma laboral y la de las pensiones LUCÍA PALACIOS Miércoles, 9 enero 2019, 00:01

madrid. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Éste es el mensaje que lanzaron ayer los dos principales sindicatos al Gobierno, cansados ya de escucharle hacer anuncios que no terminan de concretarse en medidas y de que en la mesa de diálogo social se den por cerrados acuerdos que después no pasan a tramitarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ya no le dan más tiempo de gracia y -tras mantener una reunión conjunta de ambas ejecutivas- convocaron la primera movilización contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: será el 8 de febrero en Madrid, donde UGT y CC OO reunirán a 10.000 delegados para exigir que se deroguen los aspectos centrales de la reforma laboral y se modifique la reforma de las pensiones de 2013, tal y como han pactado con el Ministerio de Trabajo.

«Es el momento de concretar, de ejecutar medidas para la igualdad, para recuperar derechos y salarios», aseguró el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que instó al Gobierno a que «no se escude en minorías» y «lleve al BOE aquellas materias que venimos negociando y que hemos cerrado, aunque la CEOE no se haya sumado». Y es que el Gobierno no es el único destinatario de este proceso de movilizaciones que comienza, sino que los sindicatos se dirigen también a las organizaciones de los empresarios, a quienes piden que apliquen los puntos alcanzados en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado el pasado mes de julio, en el que además de una subida generalizada de los sueldos de entre el 2% y el 3% se recoge garantizar un salario mínimo por convenio de 1.000 euros al mes, en catorce pagas.

Por eso, durante este mes comenzarán las protestas con asambleas en los centros de trabajo, que tendrán un punto de inflexión el próximo 8 de febrero en «un gran acto sindical» y que continuará con un itinerario de movilizaciones que culminará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Al igual que hicieron el año pasado, UGT y CC OO pedirán a los trabajadores -tanto mujeres como hombres- que durante esa jornada secunden un paro de dos horas por turno, pero contemplan también la posibilidad de ampliarla a 24 horas en algunos sectores, en los más feminizados o en los que exista mayor brecha salarial.

«Si no hay respuesta habrá movilización», amenazó el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien explicó que el proceso de protestas se irá concretando y, si no hay un cambio de «actitud» por parte del Gobierno y de la CEOE, «crecerá en intensidad y se prolongará en el tiempo». «Queremos que el Gobierno y los actores económicos sepan que no vamos a esperar a que se acabe la legislatura para abordar esta situación», advirtió Álvarez.

Vía Real Decreto

Los sindicatos exigieron a Pedro Sánchez que apruebe por la vía del Real Decreto los acuerdos para revertir los aspectos más letales de la reforma laboral que, después de meses de negociación, se llegaron a cerrar en diciembre -la propia CC OO llegó a anunciarlo en rueda de prensa-. Se refieren a medidas tales como recuperar la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa, devolver la ultraactividad a los convenios (es decir, que se prorroguen de forma automática y de manera indefinida mientras no se apruebe otro nuevo), garantizar la aplicación del convenio colectivo en los casos de externalización o subcontratación, recuperar las prestaciones para parados de más de 52 años o incluso implantar un registro de control de la jornada. Pero, a su vez, pidieron derogar la reforma de las pensiones para que las prestaciones se revaloricen con el IPC de manera automática y se revise el factor de sostenibilidad.

La respuesta del PSOE llegó de boca de José Luis Ábalos: el Gobierno no renuncia a derogar la reforma laboral pero «tenemos que conseguir la mayoría parlamentaria para llevarla a cabo». Y les emplazó a ayudarles a lograrlo.