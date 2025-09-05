La siderurgia exige a Cuerpo un arancel de hasta el 50% para frenar las importaciones

CRISTINA CÁNDIDO MADRID. Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

La industria siderúrgica teme que el mercado europeo se inunde de productos que antes de la guerra comercial iban dirigidos a EE UU. Después ... de que el acero y el aluminio sigan sujetos a un gravamen del 50% pese al acuerdo comercial sellado entre Bruselas y Washington con una tasa general del 15% para las exportaciones europeas, la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha pedido por carta al ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, que exija en Bruselas la creación de un nuevo mecanismo de defensa en materia comercial para el sector. «Si no actuamos ahora, el mercado europeo se verá inundado de importaciones desleales que ponen en riesgo a toda la cadena de valor del acero», denunció ayer la directora general de Unesid, Carola Hermoso.

La patronal denuncia que la imposición de un arancel del 50% en el mercado estadounidense supone el cierre para el acero europeo y provoca el desvío de flujos comerciales hacia Europa desde terceros países. Esta presión, asegura, establece un escenario de alto riesgo para la viabilidad del sector y se extiende también a los clientes y al consumo de acero en España y en la UE, con un «efecto negativo directo en la competitividad y la viabilidad de la industria».

