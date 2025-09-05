Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La siderurgia exige a Cuerpo un arancel de hasta el 50% para frenar las importaciones

CRISTINA CÁNDIDO

MADRID.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:02

La industria siderúrgica teme que el mercado europeo se inunde de productos que antes de la guerra comercial iban dirigidos a EE UU. Después ... de que el acero y el aluminio sigan sujetos a un gravamen del 50% pese al acuerdo comercial sellado entre Bruselas y Washington con una tasa general del 15% para las exportaciones europeas, la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha pedido por carta al ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, que exija en Bruselas la creación de un nuevo mecanismo de defensa en materia comercial para el sector. «Si no actuamos ahora, el mercado europeo se verá inundado de importaciones desleales que ponen en riesgo a toda la cadena de valor del acero», denunció ayer la directora general de Unesid, Carola Hermoso.

