La Seguridad Social aclara todas las dudas para entender con exactitud el informe de vida laboral Elabora un documento con las cuestiones que suscitan más controversia entre los ciudadanos SUSANA ZAMORA Viernes, 15 enero 2021, 12:34

El informe de vida laboral es un documento que se puede solicitar en la página web de la Seguridad Social donde aparecen todas las cotizaciones que ha tenido una persona a lo largo de su trayectoria profesional. Existe la posibilidad de pedirlo de forma presencial en las oficinas correspondientes y también a través del teléfono mediante el servicio SMS.

La información que recoge tiene varias finalidades de gran utilidad para el cotizante. Por un lado, podrá conocer toda la actividad y cotizaciones que ha obtenido a lo largo de experiencia profesional, y así calcular diferentes prestaciones a las que se pueden tener acceso por el trabajo generado, pero además también es válido para asegurarse de que la empresa contratante haya dado de alta al trabajador en la Seguridad Social o incluso para que las propias compañías puedan verificar la veracidad de un currículum antes de realizar una contratación.

Sin embargo, no siempre están claros todos los conceptos. Por eso, la Seguridad Social aclara en un documento las cuestiones que más dudas generan del informe de vida laboral:

1. El informe de vida laboral es oficial

Se trata de un informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, entidad gestora de la Seguridad Social que gestiona todo lo relacionado con la afiliación al Sistema (altas, bajas y variación de datos). El informe es gratuito; hay que desconfiar si alguien le solicita dinero a cambio por realizarle el trámite.

2. Le informa de los datos disponibles en la Seguridad Social

En la gran mayoría de los casos, lo que el usuario recibe se corresponde al 100% con la realidad. Pero existen situaciones que pueden no estar registradas, o ser erróneas. En la mayoría de los casos se producen con trabajos realizados hace muchos años cuando no existían bases informáticas. Si el interesado detecta un error debe presentar una reclamación de datos de su vida laboral y, en la medida de lo posible, aportar la información de que disponga. Puede utilizar este enlace para ello.

3. La Seguridad Social se estructura en regímenes

El trabajo por cuenta ajena se incluye en el régimen general. Si ha trabajado por cuenta ajena, o en el régimen del mar o de la minería del carbón, etc. figurará la rúbrica correspondiente.

4. La empresa y las situaciones asimiladas

Explica el concepto por el que ha cotizado a la Seguridad Social. En primer lugar, puede ser una empresa, identificada con un número que es el Código de Cuenta de Cotización. Si es usted mismo, como autónomo, figurará la clave de la provincia en la que se dio de alta. Además, aparecen otras situaciones llamadas asimiladas al alta en las que usted ha cotizado. Es el caso de la prestación por desempleo (donde usted cotiza por una parte), las vacaciones retribuidas y no disfrutadas, el convenio especial, etc.

5. El día en que empezó la situación y el día que tiene efectos

La fecha de alta es la fecha en que usted empieza a cotizar por una situación; cuando le dan de alta en una empresa, por ejemplo. Suele coincidir con la fecha de efectos, aunque a veces puede variar. Las altas en la Seguridad Social deben ser previas o simultáneas al momento en que se producen. Si se presentan con posterioridad surten efectos (en orden a causar derechos en la Seguridad Social) en el momento de la presentación. Sólo en casos muy concretos es posible rectificar la fecha de efectos.

6. Fecha de baja final de la situación laboral

La baja es la baja laboral o en una situación asimilada; no una baja por enfermedad. Determina cuándo finaliza una situación y se deja de cotizar por ella. Hay hasta seis días de plazo para presentar una baja que ya se ha producido. Si la baja no se ha producido, el recuadro mostrará unas rayas discontinuas, que indican que la situación no se ha cerrado y prosigue.

7. El tipo de contrato de trabajo

C.T. es la clave que identifica a efectos de la gestión de la Seguridad Social, la modalidad del contrato de trabajo. Identifica un contrato indefinido a tiempo completo, por ejemplo (clave 100), o un contrato a tiempo parcial (clave 200).

8. Por si ha trabajado a tiempo parcial…

C.T.P.% identifica el coeficiente de parcialidad sobre la jornada habitual en una empresa o reflejado en un convenio. Si la jornada normal es de ocho horas y usted ha estado trabajando cuatro horas diarias, reflejará un coeficiente del 50%. Esto es importante a la hora de computar los días totales trabajados puesto que aquí el trabajador cotiza un día por cada dos trabajados (o en la proporción que corresponda respecto a la parcialidad).

9. Sus grupos de cotización

Existen tramos o categorías profesionales asociadas a los trabajos. La columna G.C. los identifica, y van del 01 al 11. 01 corresponde a ingenieros y licenciados; 10 a peones y 11 a menores de 18 años.

10. ¿Son realmente esos días?

La suma de todas las situaciones determina el total de días cotizados a la Seguridad Social desde el inicio de su vida laboral hasta la fecha en que se emite el informe. Puede que no le casen los números. Normalmente, se debe –además del trabajo a tiempo parcial ya mencionado– a que usted ha atravesado una situación de pluriempleo o de pluriactividad. Pluriempleo es cuando usted trabaja en más de una empresa simultáneamente. Sólo le computarán un día entero trabajado, aunque en el mismo día trabaje en más de un sitio. Es decir, no puede cotizar dos días por cada día trabajadoaunque sea en sitios diferentes. Lo mismo sucede en el caso de la pluriactividad, que se refiere al alta simultánea en dos o más regímenes de la Seguridad Social (por cuenta ajena en el general y por cuenta propia en el de autónomos, por ejemplo).