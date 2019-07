La Seguridad Social gana el juicio contra Deliveroo: los 'riders' son asalariados Un repatidor de Delivero, en plena actividad. :: e. gaillard / REUTERS El juez falla que hay una «relación laboral» entre más de 500 repartidores de Madrid y la empresa, por lo que la plataforma debe cotizar por ellos LUCÍA PALACIOS MADRID. Miércoles, 24 julio 2019, 00:23

No son autónomos, son asalariados y, por tanto, deben estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y la empresa, en este caso Deliveroo, cotizar por ellos. No es la primera vez que un juez falla a favor de los repartidores de comida a domicilio, puesto que ya hay unas cuantas sentencias semejantes, aunque también otras en contra. Pero ésta se considera especial -incluso hay quienes opinan que puede marcar un antes y un después- al tratarse de un macrojuicio en el que el demandante es la Seguridad Social, que puso en duda la situación laboral de 532 'riders' que prestaban sus servicios en Madrid durante el periodo analizado -entre octubre de 2015 y junio de 2017- y que reclamó 1,2 millones de euros en concepto de cotizaciones no abonadas durante ese periodo.

El Juzgado de lo Social número 19 de Madrid le ha dado la razón y declara que los trabajadores de Deliveroo «estaban sujetos a una relación laboral con la sociedad demandada en el tiempo en que prestaron sus servicios», según la sentencia con fecha de 22 de julio hecha pública ayer, por lo que la empresa deberá darles de alta en el sistema y cotizar como empleados por cuenta ajena, tal y como les obligó la Inspección de Trabajo. Pero, además, esto cambia radicalmente la situación laboral de este colectivo, puesto que pasarían a tener derecho a un salario y a una jornada laboral máxima, así como acceder a las prestaciones del sistema por cuenta ajena, tales como vacaciones, descansos y permisos reconocidos o derecho a paro y a huelga, entre otros. Sin embargo, habrá que esperar todavía para saber el veredicto definitivo, ya que se trata de un fallo contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y así lo hará Deliveroo, como anunció en un comunicado en el que insistió en que no hay una relación laboral y se trata de «colaboraciones».

No lo cree así el magistrado, que, en un extenso fallo de 26 folios, establece que la existencia o no de una relación laboral «no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen». Y detalla en esta resolución -que es fruto del juicio celebrado el pasado 31 de mayo- una serie de elementos que prueban la existencia de ajenidad y dependencia en la relación entre la empresa y los trabajadores: que los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad -es decir, la aplicación Deliveroo y la marca- son propiedad de la empresa; que los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte y a percibir una retribución, por lo que no asumen ni los riesgos ni los beneficios de la relación entre la empresa, los restaurantes y los clientes finales; o que los 'riders' prestan sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles. De hecho, el juez puntualiza que «es patente la falta de una organización empresarial en un sentido mínimamente estricto de los repartidores aisladamente considerados, hasta el punto de que era preciso explicarles la tarea a realizar, proporcionarles el acceso a los medios de trabajo de ser ello preciso e, incluso, formales».

En el documento también se considera acreditado que «lo esencial es que una vez aceptado el pedido, el mismo había de atenderse (por parte de los repartidores) de acuerdo con las detalladas instrucciones determinadas por la empresa, sin margen apreciable de autonomía del trabajador». Otro de los triunfos es que el juez admite la tesis de que el rechazo de un pedido no es «intrascendente» para el repartidor, sino que puede tener «consecuencias negativas para él, ya que se tenía en cuenta por la empresa a la hora de elaborar una métrica del servicio que podían implicar la no asignación de los turnos apetecidos y, por tanto, quedarse sin trabajar», un hecho que la empresa británica siempre ha rechazado.