El consejero delegado, Héctor Grisi, y el director financiero, José García Cantera EP

Santander obtiene un beneficio récord de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

Se trata del mejor resultado del banco para este periodo, según ha informado la CNMV

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:54

Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 11% más que en ... el mismo periodo del año anterior.

