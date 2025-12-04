Sanción de 6.000 euros a una empresa por instalar cámaras sin señalizar en la zona de descanso de los trabajadores

Instaló cámaras de seguridad en la zona de descanso de la empresa y, además, sin estar debidamente señalizadas. Por esta razón, la Agencia Española de ... Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 6.000 euros a una empresa española de alimentación infantil al considerar que ha vulnerado los derechos del conjunto de sus trabajadores. Concretamente, el artículo 5.1 c) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dispone que los datos personales serán «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (minimización de datos)».

En este caso y después de que un trabajador interpusiera la reclamación, la mercantil debió acreditar que la instalación del sistema de videovigilancia se ajustaba a la legalidad vigente, «porque la presencia de cámaras no abarca una libertad absoluta en la instalación de las mismas, pues hay zonas que no pueden ser objeto de videovigilancia», según Protección de Datos.

Subrayan que la normativa recoge que en ningún caso puede admitirse la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia «en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos». La empresa alegó, entre otras razones, que dado que las cámaras se utilizaban para el control laboral de los trabajadores, se informaba de ello a los empleaos en el contrato de trabajo (…).

Finalmente, Protección de Datos justifica su sanción en la «falta de colaboración inicial en la aportación de la documentación requerida, así como el impacto en zonas reservadas a la intimidad», de ahí su propuesta inicial de sanción, cifrada en la cuantía de 6.000 euros por la presunta infracción del artículo 5 RGPD, «sanción proporcionada a la gravedad de los hechos descritos» y más tarde ratificada por este organismo.

No obstante, y de acuerdo a la resolución consultada por este periódico, la empresa vio reducida en un 40% la multa tras acogerse al pronto pago y reconocimiento de su responsabilidad, es decir, finalmente abonó 3.600 euros.

En cualquier caso, Protección de Datos deja claro que ni el reconocimiento de la infracción cometida ni, en su caso, el pago voluntario de la multa, eximen de la obligación de adoptar las medidas pertinentes para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción cometida y la de acreditar ante esta AEPD el cumplimiento de esa obligación.