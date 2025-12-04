Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sanción de 6.000 euros a una empresa por instalar cámaras sin señalizar en la zona de descanso de los trabajadores

Protección de Datos argumenta su resolución en que el uso de estos dispositivos no conlleva una libertad absoluta en la instalación de los mismos

Susana Zamora

Susana Zamora

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:36

Instaló cámaras de seguridad en la zona de descanso de la empresa y, además, sin estar debidamente señalizadas. Por esta razón, la Agencia Española de ... Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 6.000 euros a una empresa española de alimentación infantil al considerar que ha vulnerado los derechos del conjunto de sus trabajadores. Concretamente, el artículo 5.1 c) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dispone que los datos personales serán «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (minimización de datos)».

