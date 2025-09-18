Sabadell sufre en Bolsa y rebaja la presión sobre BBVA

Justo en el momento decisivo de la opa de BBVA, Banco Sabadell está sufriendo para mantener el valor de su acción. La cuestión no ... es menor porque afecta a la clave en la que ambas entidades se juegan el futuro de la operación: dilucidar si la propuesta de BBVA recoge adecuadamente el valor de la catalana o si la «infravalora» –como defiende la vallesana– y necesita, por tanto, mejorar su oferta.

Ayer el banco catalán anotó su tercera jornada en negativo en la Bolsa y acumula una caída esta semana del 5,38%. Esa depreciación ha rebajado a casi la mitad la diferencia negativa que entraña la propuesta de canje de BBVA.

En concreto, la oferta –una acción del banco y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell– era el pasado viernes un 9,86% menor al valor de la entidad en Bolsa. Ayer, ese porcentaje era del 5,83%. Es, además, el diferencial más bajo desde que en mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la consulta pública sobre la opa. Una medida que hizo dudar a los mercados del éxito de la operación.

Desde el pasado 8 de septiembre y hasta el 7 de octubre, los accionistas del Sabadell tienen plazo para responder si aceptan o no la propuesta de BBVA. Un tiempo en el que se está agudizando la batalla dialéctica entre ambas entidades. El consejo de administración de la catalana ha recomendado a sus accionistas que rechacen la propuesta porque «infravalora» al banco y su presidente, Josep Oliu, afirmó que «esta opa nació muerta» y que debería mejorarse mucho para que la consideraran. El banquero ha llegado a concretar que con una mejora del entorno de un 30% se sentarían a valorar.

En frente, el presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha desgastado también en numerosas apariciones para descartar cambios. «La oferta es la oferta», ha insistido, tratando de desactivar la presión del mercado para una mejora. El máximo responsable de la entidad vasca ha venido explicando que el valor del Sabadell está aupado por la operación de BBVA y la especulación de algunos agentes con una posible mejora. Y esta semana el mercado parece dar un giro y, al menos en este momento, otorgar credibilidad a Torres, confirmando que la entidad vallesana ha llegado ya a máximos en su cotización.

De todos modos, los accionistas del Sabadell seguirían en estas condiciones obteniendo menos dinero aceptando la opa que vendiendo sus títulos en el mercado, con lo que no parece el mejor escenario para que BBVA logre su objetivo de alcanzar una aceptación del 50%. Tras la cotización de ayer, la vasca necesitaría 936 millones más solo para igualar el valor de la catalana. Por ello, ningún analista sugiere vender acciones del Sabadell y el 61% aconseja incluso comprar, por un 39% que recomienda mantener, advirtiendo de que estas fluctuaciones continuarán durante el periodo de aceptación. La situación evidencia que todavía queda partido, pero la analista de Renta 4, Nuria Álvarez, reconoce que el estrechamiento del diferencial «reduce la probabilidad de que BBVA pueda mejorar la oferta, aunque no lo descartamos».