Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josep Oliu. EUROPA PRESS

Sabadell sufre en Bolsa y rebaja la presión sobre BBVA

La catalana cae un 5,38% esta semana y la brecha entre su cotización y la oferta del banco vasco se reduce a la mitad

LUCAS IRIGOYEN

MADRID.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:02

Justo en el momento decisivo de la opa de BBVA, Banco Sabadell está sufriendo para mantener el valor de su acción. La cuestión no ... es menor porque afecta a la clave en la que ambas entidades se juegan el futuro de la operación: dilucidar si la propuesta de BBVA recoge adecuadamente el valor de la catalana o si la «infravalora» –como defiende la vallesana– y necesita, por tanto, mejorar su oferta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  5. 5

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  6. 6 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  7. 7

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  8. 8 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  9. 9 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
  10. 10 El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Parauta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sabadell sufre en Bolsa y rebaja la presión sobre BBVA

Sabadell sufre en Bolsa y rebaja la presión sobre BBVA