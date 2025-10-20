El Sabadell reconoce que «el Gobierno nos pidió que hiciéramos milagros para que no saliera la opa»

La clave política en la frustrada opa de BBVA al Sabadell ha sido uno de los ejes de la operación que ha hecho correr ríos ... de tinta en estos casi 18 últimos meses. El propio banco vasco recurrió al Tribunal Supremo la actuación del Consejo de Ministros cuando decidió endurecer las condiciones que Competencia vetando durante al menos tres años la fusión de ambas entidades en el caso de que la opa saliera adelante.

Pero este fin de semana ha sido el presidente del Sabadell, Josep Oliu, quién ha elevado las dudas sobre la posición de imparcialidad del Gobierno de España en la operación más importante de la última década en el sector financiero. Y es que el mandatario del banco reconoce abiertamente en una entrevista en La Vanguardia que «lo único que nos pidió el Gobierno es que hiciéramos milagros para que la opa no saliera».

Es cierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre reconoció abiertamente que no le gustaba la operación y esgrimió el miedo a una reducción de la compentencia bancaria en España que pudiera repercutir en los precios y servicios para los usuarios de la banca. Su argumentación se sumó a la posición unánime de las instituciones y la estructura empresarial, sindical y política de Cataluña, que coincidió desde la primavera de 2024 en el rechazo a la compra del Sabadell por parte de BBVA.

Expediente de Bruselas

El caso es que las palabras de Oliu evidencian gráficamente una toma de partido que podría dejar la operación muy expuesta a una judicialización. De hecho, BBVA ya lo hizo este verano, con ese recurso al Tribunal Supremo por endurecer las condiciones para autorizar la opa. Según confirman fuentes del banco y señaló su propio presidente, Carlos Torres, el pasado viernes, esa impugnación «en principio, se mantiene y sigue su curso».

La actuación del Ejecutivo hizo también que Bruselas abriera un expediente a España, una reclamación que se mantiene tal y como confirmó la semana pasada la Comisión Europea aunque la operación haya fracasado. Las instituciones comunitarias cuestionan no tanto la acción del Consejo de Ministros, sino la base legal en la que se apoyó porque entiende que podría ser incompatible con la normativa comunitaria que consagra la libertad de movimiento de capitales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que la normativa cuestionada se lleva aplicando en España durante diez años sin que haya habido nunca un problema.

El pasado jueves, 16 de octubre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dio a conocer el resultado de la opa de BBVA sobre el Sabadell. La propuesta de la entidad vasca fue rotundamente rechazada por los accionistas del banco catalán. Así, solo el 25% de estos aceptaron la propuesta de BBVA lo que descartó cualquier posibilidad de que la operación pudiera continuar, ni siquiera con una segunda oferta en metálico.