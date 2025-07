Sabadell convoca dos juntas el 6 de agosto para votar la venta de TSB y su megadividendo

C. ALBA MADRID. Viernes, 4 de julio 2025, 00:01 Comenta Compartir

Los accionistas de Banco Sabadell se enfrentan a un inicio de verano, cuanto menos, agitado. Tras una reunión de su consejo de administración, la entidad catalana comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la convocatoria de su junta de accionistas prevista para el próximo 6 de agosto, con una importante sorpresa: los accionistas tendrán que aprobar la venta de su filial británica TSB y el megadividendo derivado de la misma –estimado en 2.500 millones de euros– en dos juntas distintas que se celebrarán el mismo día, pero a diferentes horas, en un hecho prácticamente inédito en este tipo de operaciones.

En un principio, la decisión se iba a tomar en un solo encuentro. Pero el supervisor ha obligado a la entidad a modificar sus planes, al considerar que una junta de carácter extraordinario no puede aprobar varios puntos en su orden del día; y menos de un cariz tan importante. Así, los accionistas tendrán que acudir en una misma jornada en dos ocasiones si quieren ejercer su derecho a decidir.

En concreto, Sabadell ha convocado una junta general extraordinaria a las diez de la mañana en la que se decidirá si se autoriza o no «la enajenación de la totalidad del capital social de TSB Banking Group y otros instrumentos de capital y valores emitidos por esta sociedad». Tres horas después, a la una de la tarde, se votará el dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos por acción con cargo a reservas voluntarias de libre disposición, condicionado a esa venta de TSB «y pagadero el último día hábil del mes siguiente al del cobro del precio de la venta».

Situación inédita

«En la reunión del Consejo de Administración de Banco Sabadell, hoy, se ha acordado convocar dos Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas (...) en ambos casos en la Fira de Sabadell, en calle Tres Creus, número 202 con entrada por plaza de la Sardana de la ciudad de Sabadell, y en segunda convocatoria», reza el comunicado remitido a la CNMV.

Fuentes del supervisor ya explicaron a este diario que vigilaban de cerca la intención del Sabadell de aprobar los dos puntos en un mismo encuentro, recordando que el real decreto sobre el régimen de opas no deja del todo claro que se pueda hacer. «Nunca antes había sucedido y lo estamos analizando», indicaban. En todo caso, el banco ha estado estos días en contacto con el regulador y su consejero delegado, César González-Bueno, ya adelantó que «haremos lo que nos pida», reforzando su mensaje de que la entidad no se ha saltado el deber de pasividad con la venta de TSB, al ser una decisión que tomará la junta y no el consejo de forma directa.