Ribera se ratifica en acabar en 2040 con la venta de coches de combustión La ministra Ribera, en una imagen de archivo. :: efe La ministra de Transición Ecológica se felicita de que con ese anuncio se haya abierto el debate de transformación de la industria automovilística JOSÉ M. CAMARERO Viernes, 30 noviembre 2018, 00:02

madrid. La intención del Gobierno de prohibir a partir de 2040 la comercialización de vehículos que contaminen se mantiene sin cambios, tal y como confirmó ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante las dudas surgidas en los últimos días en torno a la negociación de lo que será la futura Ley de Cambio Climático. «Creemos que es la mejor fecha, no solo para nosotros, sino también por lo que ha indicado la Comisión Europea», defendió Ribera tras rechazar cualquier cambio de criterio en esta materia en el seno del Ejecutivo.

La responsable del departamento energético y climático del Gobierno subrayó la importancia de «fijar una fecha de referencia» para «dar estabilidad y facilitar el proceso de transformación de la industria» afectada. Si no se determina un plazo concreto, insistió, «corremos el riesgo de no cumplir con los objetivos» de reducción de emisiones marcados. Al mismo tiempo, relativizó la entidad de los borradores de trabajo que no dejaban clara la referencia de 2040 para poner fin a las ventas de coches de diésel o gasolina y dejar espacio a los eléctricos o los de hidrógeno, entre otros tecnológicamente 'neutros'.

Ribera llegó a apuntar que esa limitación, para dentro de 21 años, es incluso «prudente» con respecto a las restricciones que tienen previsto imponer otros socios europeos. Asimismo, recordó el anuncio realizado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha determinado que en 2040 tampoco se podrán vender coches de combustión en ese país. Y eso «en una sociedad muy ligada al automóvil con dos de las casas más importantes», como PSA y Renault, remarcó.

La ministra sostiene que la fecha es «prudente» respecto a las restricciones previstas por otros países

La ministra insistió en que los fabricantes «no pueden perder el tren de la transformación» que está llegando a escala global. El Gobierno quiere «facilitar el proceso de actualización de la industria» cumpliendo a la vez objetivos de calidad del aire y clima, explicó, e incluso se felicitó porque al plantear esta idea sobre los vehículos de combustión se han abierto las puertas a diferentes debates en sectores como el de la automoción, más consciente ahora de que llegarán cambios a los que tendrán que adaptarse. «Es bueno que estas cuestiones de transición energética formen parte de lo que los ciudadanos ven como próximo, algo que les afecta ya», indicó.

Peajes eléctricos

Por otra parte, el Ministerio tiene la intención de que a partir de enero sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien fije los peajes eléctricos, que marcan una buena parte de la tarifa de la luz. Teresa Ribera confirmó que las negociaciones entre ambos organismos han avanzado en los últimos meses en una propuesta que viene impuesta por la Comisión Europea. Si España no la aplica se arriesga a ser multada, al igual que puede ocurrir con otras disposiciones, como la trasposición de la nueva ley hipotecaria.

La ministra apuntó que «la política energética corresponde al Gobierno, pero los sistemas de tarifas y peajes, a Competencia». Esta era una de las cuestiones que había enfrentado al anterior titular de Energía, Álvaro Nadal, con el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. El ministro se negaba a otorgar a Competencia esa función al alegar que debía ser el Ejecutivo quien determinara los peajes teniendo en cuenta cuestiones sociales y políticas, más allá de las meramente eléctricas.

De hecho, Marín Quemada apuntó ya en junio que si la CNMC asumía esta labor de fijar los peajes, podrían subir o bajar, aunque lo harían «con total transparencia y absoluta visibilidad» para que los consumidores puedan elegir entre las diferentes tarifas disponibles.