El resultado de CaixaBank se reduce un 25% hasta los 533 millones ÁLVARO MOHORTE Miércoles, 1 mayo 2019, 00:39

VALENCIA. CaixaBank ha obtenido un beneficio de 533 millones de euros en el primer trimestre. El resultado, un 25% menor que el del mismo periodo de 2018, está vinculado a la no atribución de los resultados de Repsol y el Banco del Fomento de Angola, 63 y 76 millones en 2018, respectivamente; así como por la revalorización en 2018 de la participación de BPI en Viacer, con 54 millones. Sin estos impactos, el resultado del trimestre crece un 4,3%. En la presentación de resultados del grupo, Gonzalo Gortázar se mostró ayer convencido de que los sindicatos acabarán aceptando un acuerdo sobre el ERE que prevé la salida de 2.157 trabajadores e insistió ayer en que éste es necesario para el futuro del banco. Ambas partes llevan ya casi cuatro meses de negociación sin que hayan podido pactar las condiciones, pese a que la entidad aceptó renunciar a las salidas forzosas. Por otra parte, Gortázar rechazó que la banca tenga que pagar el coste del rescate de las entidades que cayeron con la crisis. El ejecutivo advirtió que el sector «no tiene un único bolsillo» y no considera que se le deba hacer pagar a todo el sector el coste del rescate. «Existen distintas entidades y, las que operan a dia de hoy, no son las responsables de haber recibido ayudas», apuntó.