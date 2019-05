Repsol pide una transición energética «posibilista» que evite daños a la economía Brufau critica que solo se mire a las renovables y se obvien otras opciones para la descarbonización, lo que puede afectar al sector industrial JOSÉ M. CAMARERO Sábado, 1 junio 2019, 00:21

madrid. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha puesto algunos 'peros' a los planes de transición energética remitidos por el Gobierno a la Comisión Europea al recomendar que esta trayectoria sea «ordenada y posibilista». La advertencia del ejecutivo llegó ayer en su discurso ante los accionistas en la junta que la compañía celebró en Madrid, donde pidió que ese camino planteado «combine la reducción de gases invernaderos con la reconstrucción del tejido industrial». A su juicio, muchos de los planteamientos que se están poniendo sobre la mesa, pueden afectar a una parte de la economía en términos de actividad, desarrollo y también de puestos de trabajo.

Para el presidente de Repsol, este «ambicioso» proyecto de transición «no es suficiente» para hacer cambiar el sentimiento de otros países que, por ejemplo, no pretenden renunciar al carbón al menos hasta 2038. «Cuando pensamos que España tiene que liderar, vayamos con cuidado por los costes que puede provocar este liderazgo. No somos tan relevantes en Europa», ha advertido.

El presidente de la petrolera ha instado a «no despreciar ninguna tecnología» energética. Alega que «no es cierto que se esté buscando la neutralidad» entre unas fuentes y otras de generación. «Se está desarrollando una gran cantidad de renovables y vehículos eléctricos, pero eso no es neutralidad, sino apostar por unas en detrimento de otras» de cara al futuro.

Ha aconsejado mirar más hacia las tecnologías que «pueden capturar el carbono que se produce», porque si no no se conseguirán los objetivos planteados de cara a los próximos años en cuanto a la eficiencia. Y ha pedido evitar que determinadas decisiones que se tomen en España impliquen que se deriven negocios industriales a otros países que no van a reducir sus emisiones, pero que van a provocar la pérdida para la economía del país. «Habrá partes donde perderemos industrias y trabajos, pero no debemos trasladarlos a otros», indicó.

En cualquier caso, el presidente de Repsol ha mantenido su compromiso con un modelo de transición energética. La compañía pretende reducir hasta el año 2040 un 40% las emisiones de CO2. Y lo hace en las plantas de producción, así como en los combustibles que genera y toda su cadena de actividad.

870.000 clientes de luz y gas

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anticipó que ante el reto de la transición, están «transformando el negocio para hacerlo de forma sostenible, para que en 10 o 20 años tengamos una empresa que siga generando valor para los accionistas y los territorios».

El ejecutivo comunicó que el negocio de Electricidad y Gas, que adquirieron a Viesgo en noviembre del año pasado, ya cuenta con 870.000 clientes, un 16% de los que tenían cuando realizaron aquella operación hace poco más de medio año.

La junta reeligió al presidente Antonio Brufau hasta 2023 en el que será su último mandato, como él ya anunció. Y ha aprobado un dividendo de 0,52 euros brutos por acción.