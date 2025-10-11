Renfe invertirá 1.000 millones en talleres para solventar las incidencias en sus trenes

Renfe va a realizar una inversión millonaria con el objetivo de solventar los problemas en los trenes que están ocasionando retrasos, cancelaciones e incidentes ... desde hace meses. El ministro Óscar Puente presentó ayer un plan de inversión de 1.000 millones de euros hasta 2030 para modernizar la red de talleres y levantar nuevas instalaciones en las que mantener sus trenes de Cercanías y Media distancia, y los de alta velocidad y mercancías de todos los operadores, con el objetivo de reducir las incidencias.

El Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030 supondrá «la mayor inversión en mantenimiento ferroviario de la historia de Renfe y uno de los compromisos industriales más relevantes del Gobierno de España en transporte público», indicó el ministro de Transportes en el acto de presentación del plan celebrado en el nuevo taller para la alta velocidad de Fuencarral II, en Madrid, que se convertirá en el mayor taller de España dedicado a trenes de servicio público (como los de Cercanías).

El ministro explicó que esta inversión tiene como objetivo «que los trenes fallen menos», lo que repercutirá en un mejor servicio, aunque aseguró que el número de incidencias ya se está reduciendo mes a mes. «Se trata de una apuesta estratégica de la compañía y del Gobierno para apostar por la innovación tecnológica, avanzando en la transformación del sistema ferroviario español. Es la inversión en mantenimiento ferroviario más alto la historia, con el objetivo de mejorar el número de incidencias y la afectación a los pasajeros», señaló.

Óscar Puente

La inversión se distribuye en 420 millones de euros en talleres que ya se están construyendo o que lo harán próximamente, 490 millones en estudio (de los que finalmente se usarán unos 300 millones) y en 296 millones de euros más en mejorar las instalaciones existentes.

Esta última actuación permitirá modernizar 60 talleres de todo el país, incluyendo medidas de eficiencia energética como la instalación de paneles solares o adecuación de herramientas como los túneles de lavado de los trenes.

En los talleres de alta velocidad no solo mantiene sus trenes sino también los de la competencia como de Ouigo o Iryo, debido a la imposición de la normativa de la CNMC. Renfe ingresa unos 10 millones de euros por el alquiler de estas instalaciones.