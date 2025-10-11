Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Renfe invertirá 1.000 millones en talleres para solventar las incidencias en sus trenes

El ministro Óscar Puente anuncia un plan que permitirá ahorrar un 30% las horas de reparación de aquí a 2030

E. MARTÍNEZ

MADRID.

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:03

Renfe va a realizar una inversión millonaria con el objetivo de solventar los problemas en los trenes que están ocasionando retrasos, cancelaciones e incidentes ... desde hace meses. El ministro Óscar Puente presentó ayer un plan de inversión de 1.000 millones de euros hasta 2030 para modernizar la red de talleres y levantar nuevas instalaciones en las que mantener sus trenes de Cercanías y Media distancia, y los de alta velocidad y mercancías de todos los operadores, con el objetivo de reducir las incidencias.

